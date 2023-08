"Poca acqua a Torre Faro tutta l'estate, le nostre ferie tra i disagi" - Tempostretto

La segnalazione di una lettrice: "Spesso non riusciamo a riempire i serbatoi"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Scrive una lettrice: “Quest’estate abbiamo sofferto una significativa carenza idrica a Torre Faro e siamo all’esasperazione più totale. Erogano al giorno un’ora, un’ora e mezza di acqua e spesso non riusciamo a riempire i serbatoi, oltre alle docce senz’acqua intorno alle 10. La gente ha i serbatoi nelle terrazze o piani alti e, in certi momenti, non può usufruire dell’acqua perché la pressione non li fa riempire. Capisco tutto: guasti, carenze, affollamento ma così è troppo, da terzo mondo. Un bene primario negato a cittadini che pagano regolarmente utenze e tasse. Neanche il minimo per il necessario. Stiamo facendo una vita d’inferno e siamo costretti a tornare a Messina quotidianamente per rifocillarci. Ferie volate fra disagi e sfinimento”.

Continua la lettrice: “Ma come mai tutti questi problemi a Torre Faro? Dicono che i disagi sono in tutta la zona nord ma non è così, qui in modo particolare. Altro che concerti, fuochi e ponte sullo Stretto… Io trovo vergognosa questa carenza. Ci siamo rivolti all’Amam più volte ma non c’è stato nessun intervento risolutivo. Possiamo pagare sempre autobotti? Torneremo al lavoro più stanchi di quando abbiamo iniziato le ferie”.

Da parte sua, la società ha comunicato gli ultimi disagi legati ai problemi agli impianti, sia il 21 agosto, sia oggi, oltre ai precedenti.

