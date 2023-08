21 agosto, poca acqua al centro di Messina e nella zona nord - Tempostretto

Problemi agli impianti comportano l'erogazione in forma ridotta, comunica l'Amam

MESSINA – Carenza d’acqua nella zona nord e al centro di Messina lunedì 21 agosto. Comunica l’Amam: “A causa dei continui cali di tensione elettrica agli impianti di captazione di Torrerossa e Bufardo, verificatisi per il malltempo nelle scorse ore sulla zona etnea, i serbatoi principali che alimentano la rete idrica di Messina non si sono riempiti a sufficienza per consentire la regolare distribuzione. Pertanto, nella sola giornata di domani, lunedì 21 agosto, l’erogazione idrica avverrà in forma ridotta in tutto il centro città e nella zona nord, inclusi i villaggi costieri e collinari”.

Fa sapere la società: “Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687722 o sulla pagina social“.

