Il III Memorial "Cacopardi" va in archivio con le vittorie di Puccio e Immesi

Puccio e Immesi. Sono loro i protagonisti del III Memorial "Luigi Cacoprdi", andato di scena nel fine setttimana coinvolgendo 350 atleti che sono sttai impegnati in una corsa di 10Km che si è snodata lungo le località di Torre Faro e laghi di Ganzirri. La kermesse podistica, ideata e promossa dalla Torrebianca del presidente Pietro Tracuzzi. In palio vi era anche il trofeo Forense dello Stretto, era valida anche come 12esima prova del “Grand Prix regionale di corsa su strada” FIDAL.

Per quanto concerne la prova maschile, è stato Puccio, rappresntante della Podistica Messina a tagliare per primo il traguardo seguito da Dario Longo (Amatori Regalbuto) e Davide Currò (Atletica Villafranca). In campo femminile domin la scena Immesi dell’Universitas Palermo. Secondo e terzo posto per Tatiana Betta della Podistica Messina e r Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo).

Alla manifestazione hanno preso parte l’assessore allo Sport Giuseppe Scattareggia ed il presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Vincenzo Ciraolo. In tuta anche il sindaco Cateno De Luca.