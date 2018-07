Laghetti di Marinello protagonisti con l'evento "una corsa per tutti"

Gli amanti delle semplici camminate immersi nella natura, della corsa e del fitwalking, nellla giornata di domani, si daranno appuntamento ad Oliveri per prendere parte all'evento "una corsa per tutti", organizzato dalla Podistica Pattese e che vedrà come protagonista lo spelndido scenario dei Laghetti di Marinello, riserva naturale dal 19998 situata sotto il promontorio del Santuario di Tindari.

Nel corso della giornata tre le sessioni di stretching previste. Il programma prevede alle ore 8.00 il raduno dei partecipanti presso il Bar la Tonnara di Oliveri. I percorsi previsti sono tre: il primo di 5 km arriverà alla riserva naturale di Marinello fino al più lontano dei laghetti con ritorno alla partenza e gli altri due di 10 e 20 km , in direzione Portorosa, passeranno sullo sterrato all’ombra di una fitta pineta, sui ponti di legno e dal lungomare.