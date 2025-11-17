Poker di vittorie per il Messina Futsal, stesa Marsala e primato solitario

Un inizio da sogno nel campionato di Serie A2 di calcio a 5, i giallorossi sono primi a dodici punti dopo la vittoria per 8 a 3 nella quinta giornata al PalaLaganà

Il Messina Futsal ha calato il poker di vittorie nel campionato di serie A2 di calcio a 5, isolandosi in testa al girone D. Nella 5^ giornata, la squadra allenata da Giuseppe Fiorenza si è imposta, al “PalaLaganà”, per 8 a 3 sul Marsala 2012, confermando spiccate qualità sia tecniche che caratteriali. “Abbiamo imposto il nostro gioco, soffrendo quando occorreva e sfruttando le occasioni avute – ha dichiarato il capitano Nanni Piccolo al termine del match -. Siamo competitivi in un torneo molto difficile. In campo si sta vedendo la bontà del lavoro che stiamo sviluppando da inizio stagione”.

Messina Futsal – Marsala 8-3

I giallorossi passano in vantaggio al 4’ grazie alla punizione di Damiano Saccone e, dopo aver incassato il momentaneo pareggio, si riportano avanti nel punteggio con il gol di Lautaro Mendez. Nella ripresa, Juan Cruz Caropi firma il +2. Gli ospiti tornano in scia, ma, a questo punto, i peloritani vanno cinque volte a bersaglio consecutivamente con: Renan Beluco, Cruz Caropi 2, Giuseppe Puglisi ed il portiere Daniele Dovara. Un filotto di gol che fa calare inevitabilmente il sipario sulla sfida, regalando una grande gioia ai tifosi dello Stretto, che si trovano, per la prima volta, da soli in vetta alla graduatoria.

Giovanile. L’Under 19 ha conquistato un rigenerante successo (6-2) in casa dell’Holimpia Siracusa, scalando diverse posizioni nel torneo nazionale di categoria.

Risultati 5ª giornata serie A2. Roma 3Z History-Mazara 2020 3-1; Junior Domitia-Regalbuto 2-4; Messina Futsal-Marsala 2012 8-3; Blingink Soverato-Città di Acri 5-7; Gear Piazza Armerina-Eur 6-3.

Classifica girone D. Messina Futsal 12; Gear Piazza Armerina 10; Mazara 2020, Junior Domitia e Marsala 2012 9; Roma 3Z History e Regalbuto 6; Blingink Soverato, Città di Acri e Eur 4.