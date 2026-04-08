 Poliambulatorio Messina Nord, inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo

Poliambulatorio Messina Nord, inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo

Redazione

Poliambulatorio Messina Nord, inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo

mercoledì 08 Aprile 2026 - 11:55

Più ampia e corta rispetto alle tradizionali, dotata di intelligenza artificiale, consente di ridurre i tempi di esecuzione degli esami

È stata inaugurata la nuova risonanza magnetica ad alto campo installata al Poliambulatorio Messina Nord di via del Vespro. Dopo un iniziale slittamento dovuto a un guasto tecnico durante la fase di allestimento, l’apparecchiatura è ora pienamente operativa e pronta a entrare in funzione.

Si tratta di un sistema di ultima generazione, considerato tra i più avanzati nella categoria da 1,5 Tesla. Dotata di intelligenza artificiale, la nuova risonanza consente di ridurre i tempi di esecuzione degli esami, migliorando al contempo l’efficienza del servizio e il comfort per i pazienti. Il tunnel, più ampio e più corto rispetto a quelli tradizionali, rappresenta un importante vantaggio soprattutto per chi soffre di claustrofobia.

L’apparecchiatura è inoltre equipaggiata con bobine ultraspecialistiche, tra cui quelle per esami “total body”, offrendo così prestazioni diagnostiche di alto livello anche in ambito oncologico.

L’attivazione del nuovo servizio punta a incidere concretamente sulla riduzione delle liste d’attesa, un’esigenza particolarmente sentita sul territorio. “L’obiettivo è garantire risposte più rapide ai cittadini di Messina e della provincia”, ha sottolineato il responsabile del Servizio di Radiologia Territoriale, dottor Francesco Nicolosi.

La Direzione Strategica, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, dichiara: “L’inaugurazione di questa nuova apparecchiatura rappresenta un importante passo avanti nella qualità dei servizi diagnostici offerti ai nostri pazienti. Questo investimento testimonia il nostro impegno costante nel dotarci delle tecnologie più innovative, migliorando l’efficienza operativa e la tempestività delle diagnosi. La Risonanza Magnetica ad alto campo con intelligenza artificiale costituisce un elemento strategico della nostra politica di modernizzazione e rappresenta un valore aggiunto per l’intero territorio messinese”. 

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