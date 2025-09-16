Policlinico di Messina, attivate le bodycam del personale del pronto soccorso

Le telecamere indossate sulla divisa possono essere azionate in caso di necessità, registrando video e audio

MESSINA – Il personale del pronto soccorso del policlinico “G. Martino” di Messina indosserà le bodycam sulla divisa per la propria salvaguardia. Le mini telecamere sono in funzione e permetteranno agli operatori di registrare video e audio in caso di necessità. Si tratta di una misura voluta dalla direzione aziendale per contrastare episodi di aggressione, fisica o verbale, nei confronti del personale sanitario.

Ogni medico, infermiere e oss avrà a disposizione un dispositivo con utenza personale. Il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito ha affermato: “Come noto i reparti di emergenza, il pronto soccorso in particolare, sono tra i più esposti ad episodi di rabbia e impazienza che, in alcuni casi, sfociano in forme di violenza ingiustificate. L’utilizzo di questi dispositivi pensiamo possa essere anche un deterrente per limitare comportamenti non corretti e per far sentire più al sicuro gli operatori che ogni giorno vivono la quotidianità del pronto soccorso”.