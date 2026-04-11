Policlinico di Messina. Dal 21 al 28 aprile visite ed gratuite per la Settimana sulla salute della donna

Ecco come fare per prenotarsi

Più occasioni di visite gratuite al Policlinico di Messina in occasione della Settimana sulla Salute della Donna che si celebra in tutta Italia dal 22 al 29 aprile. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Onda ETS, è rivolta alla popolazione femminile e anche quest’anno l’Azienda Ospedaliera Universitaria ha scelto di aderire con un’ampia offerta di servizi.

Ecco tutti gli appuntamenti previsti:

Il 21 aprile, dalle 15 alle 18 al Padiglione H (piano 4), in Endocrinologia le donne in età compresa tra 50 e 55 anni, che non abbiano patologie tiroidee già note, potranno eseguire visite endocrinologiche ed ecografie alla tiroide. In totale 30 posti disponibili; per prenotare scrivere via mail a info.endocrinologia@polime.it

Il 22 aprile in Diabetologia, dalle 15 alle 17 al padiglione B (piano terra), è previsto un consulto pre-gravidanza nella popolazione femminile affetta da diabete di tipo 1 e 2 e in coloro che sono a rischio. In totale potranno essere accolte fino a 10 pazienti. Per bloccare il proprio posto scrivere via mail all’indirizzo ambulatorio.diabetologia@polime.it

Il 24 aprile in Geriatria – dalle 15 alle 18 al padiglione B (piano terra)- sarà possibile effettuare dalle 14 alle 16 screening per l’osteoporosi per un numero massimo di 6 visite; nella stessa giornata si potrà eseguire anche uno screening della fragilità e del declino cognitivo (in totale 8 visite). Per prenotare chiamare il numero 090 2213946.

Il 27 Aprile in Ginecologia e Ostetricia, dalle 9 alle 13 all’ambulatorio del Padiglione NI (piano 0), visite ginecologiche per pazienti con sospetta diagnosi di ovaio policistico. Previsto un numero massimo di otto visite; per prenotare chiamare il numero 0902213569 o scrivere via mail all’indirizzo ostetricia.ginecologia@polime.it

Sempre il 27 aprile, dalle 8:30 alle 12:30, al padiglione G (Torre Biologica) sarà possibile effettuare esami biochimici- disbiosi test in pazienti affetti da fibromialgia. In tutto 12 posti disponibili. Per prenotare telefonare al numero 090 2213389 dalle 9 alle 13 o via mail all’indirizzo biochimica@polime.it

Il 28 aprile porte aperte anche in Neurologia all’ambulatorio epilessia, dalle 10 alle 13 al primo piano del Padiglione H, dove sono previste fino a un massimo di 40 consulenze neurologiche. Per prenotare scrivere via mail a: anlagana@unime.it

Grande spazio è stato previsto anche in Oncologia con visite di prevenzione oncologia e nutrizionale offerte in diverse date: 15 posti disponibili ogni giorno il 22, 23, 24, 27 e 28 aprile dalle 15 alle 19. Per prenotare scrivere via mail all’indirizzo oncologia@polime.it inserendo nell’oggetto della mail “Open Week“. Dopo le visite sono stati previsti anche momenti divulgatici e informativi con tutti gli specialisti.

“Da tempo il nostro ospedale – ha detto la direttrice amministrativa Elvira Amata – è in prima linea nel sostenere i progetti portati avanti dalla Fondazione Onda. Quest’anno siamo riusciti a pianificare più appuntamenti, con un’ampia gamma di servizi offerti alle nostre pazienti. La parola chiave è prevenzione. L’auspicio è che siano tante le donne che sceglieranno di aderire ai nostri open week, pensando in primo luogo alla propria salute e al proprio benessere”.

Un’offerta ampia e multidisciplinare che coinvolge numerose aree specialistiche, tra cui cardiologia, ginecologia e ostetricia, endocrinologia, neurologia, oncologia ginecologica e medica, senologia, reumatologia, psichiatria, nutrizione e percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS, dichiara: “L’(H) Open Week non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere. I numeri delle adesioni e delle prestazioni erogate dimostrano quanto sia forte la domanda di prevenzione e quanto sia necessario rendere i servizi sempre più accessibili e orientati ai bisogni delle donne”.