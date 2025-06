Policlinico di Messina. I Lions donano una ludobarella per i bimbi ricoverati

Per rendere meno traumatico il percorso verso la sala operatoria

I Lions Club della III Circoscrizione e Fondazione STE.LA insieme per donare un sorriso ai bimbi ricoverati alla Pediatria del Policlinico di Messina. I dieci Club Lions e i cinque Club Leo della III circoscrizione hanno donato una ludobarella a forma di aereo al reparto di Chirurgia Pediatrica del Policlinico di Messina, grazie al finanziamento della fondazione STE.LA, con lo scopo di rendere meno traumatico il percorso dei piccoli pazienti verso la sala operatoria.

La consegna di questo speciale ausilio è avvenuta sabato, nell’aula “Filippo De Luca” del padiglione NI, alla presenza della presidente della III circoscrizione Lions, Maria Francesca Scilio, del governatore eletto Diego Taviano, del direttore del reparto di Chirurgia Pediatrica, Carmelo Romeo, del presidente della fondazione STE.LA, Claudio Zanghì, dell’ex presidente del Consiglio dei Governatori Lions, Mariella Sciammetta, e dell’assessora Alessandra Calafiore.

“Questo progetto – ha dichiarato la presidente Scilio – realizza il desiderio di noi Lions e Leo di umanizzare gli spazi di cura, di rendere la cura quasi un gioco, regalando un sorriso ai bambini che lottano per stare bene, insieme alle famiglie. Questa iniziativa, nasce da una proposta del socio del club Messina Peloro, Carmelo Romeo, presentata alla prima riunione della III Circoscrizione. Il progetto, poi rimodulato nella ludobarella, si è potuto concretizzare grazie al suggerimento della presidente del Club Lions Messina Colapesce, Lina Panella, che ha proposto di fare richiesta di finanziamento alla fondazione STE.LA, essendone lei referente, per poterne raggiungere la cifra necessaria per l’acquisto”.

“Un importante passo nel percorso che il Policlinico ha già avviato, per lenire le sofferenze dei piccoli degenti” – ha aggiunto il prof. Carmelo Romeo.

“Lo scopo della fondazione – ha affermato il presidente Zanghì – è quello di alleviare le sofferenze dei bambini malati. In questo caso abbiamo voluto donare questa barella a forma di aereo al Policlinico di Messina per alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti. Finora in Italia sono solo tre, una è questa che abbiamo donato al Policlinico”.

La presidente del Lions Club di Santa Teresa di Riva, Sandra Margherita Crisafulli, infine, ha donato un cesto di occhiali da sole per i bambini del reparto di pediatria.