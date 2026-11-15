“Alfredo Bisignani, un comunista messinese” raccontato in un libro di Salvatore Pantano

L'incontro all'università di Messina

MESSINA – Organizzata dal Dipartimento di Civiltà antiche e moderne (DiCAM) dell’Ateneo peloritano e dalla Società messinese di Storia Patria, si è tenuta lo scorso 5 novembre, nella sala Cannizzaro del Rettorato, la presentazione del volume Alfredo Bisignani. Democrazia, lavoro, impegno sociale nel contributo di un comunista messinese (Aracne, 2026), scritto da Salvatore Pantano, dottore di ricerca in Storia contemporanea di Unime.

Nel volume, che reca la prefazione di Antonio Baglio e la postfazione di Lucia Tarro Celi, viene accuratamente ricostruita la parabola esistenziale e politica di Alfredo Bisignani (Messina, 1929-Roma, 2009), esponente di rilievo del Pci siciliano e nazionale.

Attraverso l’attenta compulsazione di fondi archivistici, atti parlamentari, documentazione sindacale e stampa coeva, nel testo sono tratteggiate le tappe di un cursus honorum che, movendo dall’antifascismo e dal movimento operaio, si sarebbe snodato lungo la militanza nel partito, l’impegno sindacale e amministrativo, fino ai due mandati alla Camera dei deputati negli anni Settanta.

L’impegno parlamentare e le riforme sanitarie

Parlamentare dal 1972 sino al ’79, Bisignani nella qualità di componente della Commissione Igiene e Sanità ha offerto un importante contributo nel lavoro preparatorio che nel 1978 avrebbe condotto dapprima all’abolizione del regime manicomiale – la legge Basaglia, del 13 maggio 1978, n. 180 – e subito dopo all’istituzione del sistema sanitario nazionale, con legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nei loro interventi, tutti i relatori hanno sottolineato l’indubbia capacità dell’esponente politico messinese di coniugare radicamento territoriale, competenza amministrativa e visione riformatrice.

La prof.ssa Giovanna D’Amico, docente di Storia contemporanea al DiCAM, si è soffermata sull’influsso esercitato dall’ambiente familiare di provenienza come terreno di incubazione di una vocazione e di un impegno politico vissuti coerentemente all’insegna dei valori del movimento operaio e dell’antifascismo.

Il padre Raffaele, ferroviere socialista, passato dopo il Congresso di Livorno del 1921 al Pcd’I, era stato osteggiato dal fascismo, sottoposto a sorveglianza e costretto a continui trasferimenti di lavoro, con pesanti ripercussioni nella vita familiare.

Alfredo ne raccolse l’eredità politica e la sua intransigenza, impegnandosi sin da adolescente nella FIGC e dedicandosi a una intensa attività giornalistica come direttore della testata del “Riscatto”, legata idealmente alle battaglie portate avanti da storici esponenti del movimento operaio di fine Ottocento e inizi Novecento quali Giovanni Noè e Francesco Lo Sardo.

La prof.ssa D’Amico ne ha ancora ricordato il suo contributo alla guida della Cgil cittadina, tra la fine degli anni Cinquanta e il decennio seguente, il ruolo di consigliere provinciale sino all’impegno parlamentare negli anni Settanta e il nuovo incarico, nel decennio successivo, di componente del comitato di gestione della costituita USL 41 Messina Nord, dove poté mettere a frutto le sue riconosciute competenze in ambito di politica sanitaria.

Il ricordo del movimento operaio e la memoria dei caduti

Bisignani sarebbe stato tra i firmatari, insieme a Pancrazio De Pasquale, Emanuele Tuccari, Lucia Tarro Celi e altri, del Documento del “NO”, con cui alcuni autorevoli comunisti locali si dichiararono contrari a quella che veniva giudicata come frettolosa liquidazione del Pci e della sua eredità, portata avanti da Occhetto con la svolta della Bolognina.

Avrebbe quindi aderito a Rifondazione comunista per poi accostarsi, nell’autunno del 1998, al Partito dei Comunisti italiani, offrendo il suo contributo di idee, riflessioni e la sua indubbia competenza in favore della risoluzione dei principali problemi cittadini. Ammalatosi, lasciò Messina alla volta di Roma, dove è morto il 2 giugno 2009.

In un commosso ricordo dell’esponente politico messinese tracciato dal prof. Baglio, che lo ebbe come punto riferimento ai tempi del suo lavoro di tesi sul sindacalismo messinese e siciliano, il docente del Dicam ha evocato alcuni punti fermi nell’universo valoriale di Bisignani.

Tra questi, il costante riferimento alla figura di Francesco Lo Sardo, il “Gramsci” siciliano, già segretario della Camera del Lavoro di Messina nella fase pre e post-terremoto 1908, divenuto il primo deputato comunista in Sicilia nelle elezioni del 1924 e morto nelle carceri fasciste nel 1931.

Senza dimenticare, in quella politica di recupero memoriale di figure e momenti cruciali nella storia del cammino di emancipazione dei lavoratori, il ricordo della vicenda del 7 marzo 1947, quando in occasione di una protesta dei lavoratori edili dinanzi alla Prefettura di Messina si registrava la reazione delle forze dell’ordine, che aprirono il fuoco provocando la morte di tre operai, Giuseppe Maiorana, Biagio Pellegrino e Giuseppe Lo Vecchio (deceduto qualche giorno più tardi), oltre a diversi feriti.

Bisignani, che fu testimone dell’evento, si sarebbe fortemente battuto affinché la memoria del sacrificio dei lavoratori caduti in quella tragica giornata non si spegnesse, mediante l’apposizione di una lapide collocata proprio di fronte alla Prefettura (avvenuta nel 1989 anche se inaugurata dalle autorità nel 1997).

Il ruolo di Bisignani tra le generazioni del comunismo messinese

L’autore del volume, Salvatore Pantano, ha insistito sul ruolo di “ponte” svolto da Bisignani tra la vecchia generazione comunista – quella di Umberto Fiore, Pietro Pizzuto, Ignazio Di Lena, Giuseppe Fusco ecc. – che aveva vissuto gli anni dell’opposizione antifascista, del carcere e del confino, e quella leva di militanti comunisti più giovani formata da Mario Bolognari, Gioacchino Silvestro, Filippo Panarello, Angela Bottari, Gaetano Silvestri, Lucia Tarro Celi.

Fu un esponente di rilievo di un gruppo di dirigenti capace di assumere un ruolo di primo piano nel panorama del comunismo isolano, tra cui figuravano Pancrazio De Pasquale, Emanuele Tuccari ed Emanuele Conti.

La presentazione del volume e la testimonianza della moglie

Il prof. Salvatore Bottari, moderatore dell’incontro, non ha mancato di ribadire il suo compiacimento per il rigore scientifico dell’opera e la sua collocazione all’interno della collana “Mediterraneo”, per i tipi di Aracne, da lui diretta insieme al prof. Baglio.

La partecipazione di un folto e qualificato pubblico ha fatto da corollario all’iniziativa, impreziosita dalla testimonianza della moglie dell’on. Bisignani, Tina Turco, che nonostante l’età avanzata non ha voluto mancare a questo evento.

Un legame forte, quello tra Alfredo e Tina, che si conobbero in occasione di una riunione giovanile di partito in Campania. Nella loro esperienza, come ha scritto il prof. Baglio nella sua prefazione al libro, si è attuata la totale identificazione tra vita privata e impegno politico, in una sorta di esemplificazione di quella “storia sentimentale del comunismo italiano” evocata da Claudio Caprara in un suo recente libro.

Fulvio Arena – tirocinante in Giornalismo – Universita’ degli studi di messina