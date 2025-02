Policlinico, operativo da oggi il nuovo Ps: alle 15 l’arrivo della prima ambulanza

Completate tutte le procedure di trasferimento dei pazienti verso il rinnovato Pronto Soccorso del Padiglione E

MESSINA – Sono state completate questo pomeriggio fa tutte le procedure di trasferimento dei pazienti verso il rinnovato Pronto Soccorso del Padiglione E. Dopo il primo step di ieri, con il passaggio dei pazienti della Medicina D’Urgenza, oggi pomeriggio è stata la volta di coloro che si trovavano al padiglione C in Pronto Soccorso.

Già a partire dalle ore 15 l’arrivo della prima ambulanza del 118, che è giunta direttamente all’interno della camera calda del padiglione E. Anche i cittadini che giungono in autopresentazione possono, dunque, recarsi direttamente al Padiglione E.

“Ringrazio tutto il personale – ha detto il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – per il lavoro profuso in questi giorni e per aver contributo al raggiungimento di questo obiettivo così importante per la città e per la salute delle persone”.

