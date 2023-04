Polisportiva Nino Romano, ultima di campionato con la testa alla Capacense - Tempostretto

Presso il Polivalente della Cittadella Universitaria la Nino Romano si troverà di fronte le ragazze dell’Ssd Unime ma è già qualificata ai playoff

MILAZZO – Ultima tappa di stagione regolare per la prima squadra della Polisportiva Nino Romano che, nel pomeriggio di oggi con inizio alle ore 18:30, presso il Polivalente della Cittadella Universitaria, si troverà di fronte le ragazze dell’Ssd Unime. La vittoria sulla Cyclopis, dello scorso fine settimana, ha portato in dote la qualificazione ai play-off promozione in virtù del raggiunto matematico secondo posto in classifica.

La gara di oggi consentirà a mister Maccotta di testare soluzioni alternative, anche ricorrendo ad atlete meno impiegate nel corso della stagione, consentendo ad altre di recuperare energie in vista del doppio confronto con la Capacense. La formazione palermitana si è piazzata al secondo posto nell’altro girone e sarà, per la Romano, l’ultimo ostacolo da superare per accedere all’ambita finale promozione che potrebbe valere il salto in B2.

Intanto, c’è da affrontare l’Ssd Unime. Proprio contro le ragazze guidate dal tecnico Paola Laganà, al termine del girone di andata, perdendo due set nella propria tana del “PalaCiantro”, videro sfumare la possibilità di giocarsi a Modica la finale di Coppa Sicilia.

Non abbassa la guardia Mauro Maccotta: “Ci accingiamo ad affrontare una partita che, anche se non ha valore di classifica, per noi significa suggellare un fantastico girone di ritorno. Il morale in palestra è alto e le ragazze sono sempre più consapevoli del percorso fin qua intrapreso”.

