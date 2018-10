S. Teresa. Rotazione in Giunta, Lombardo vicesindaco al posto di Miano

S. TERESA DI RIVA. Cambia il vicesindaco a S. Teresa di Riva, secondo la rotazione prevista al termine della campagna elettorale del giugno 2017 che ha portato all’elezione di primo cittadino di Danilo Lo Giudice. Tutti i componenti della Giunta municipale si alterneranno nella carica di vicesindaco.

Ha iniziato Annalisa Miano, la più votata alle ultime amministrative e adesso tocca a Gianmarco Lombardo; a fine 2019 la carica sarà ricoperta da Ernesto Sigillo per poi concludere la legislatura con Domenico Trimarchi. “Non siamo mai stati, come amministrazione – ha dichiarato il sindaco, che oggi ha firmato la determina - affascinati dai ruoli, ma cerchiamo sempre di rispondere alle esigenze della nostra comunità con massimo impegno e dedizione e in tal senso continueremo. Come avevamo anticipato ad inizio legislatura – prosegue Lo Giudice - gli attuali assessori ruoteranno nel ruolo di vice sindaco durante la legislatura, proprio per dare a tutti la possibilità di fare questa esperienza”.

Lombardo ha rivolto “un sentito ringraziamento al sindaco ed ai colleghi assessori che sono innanzitutto amici. Un grazie anche ai consiglieri comunali che supportano la nostra azione amministrativa. Cercherò come ho sempre fatto di essere un buon servitore della Comunità, mettendo tutto l’impegno e tutto il cuore possibile”.