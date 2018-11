Democrazia partecipata, il Comune di Giardini Naxos pubblica quattro proposte

GIARDINI NAXOS - Il Comune di Giardini Naxos ha avviato le procedure per il sondaggio di proposte di "Democrazia partecipata" per la realizzazione di progetti di cui può beneficiare la collettività.

L'avvio delle procedure è stato approvato, su proposta dell'assessore Carmelo Villari, con delibera di Giunta del 12 novembre in ottemperanza alla normativa che prevede l'obbligo per i Comuni di spendere almeno il 2 % delle somme loto trasferite dalla Regione con forme di Democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena, la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità.

Le Aree che la Giunta ha individuato sulle quale i residenti possono avanzare una istanza, a partire da 18 anni di età, per le quali è stata destinata la somma che può essere spesa di 17mila e 476 euro sono:

1) Inclusione sociale per gli alunni disabili nelle scuole;

2) Acquisto arredi e sistemazione biblioteca comunale;

3) Lavori di adeguamento dei locali del centro anziani;

4) Adeguamento informatico delle sedi centrali e periferiche del Comune di Giardini Naxos.

E' già stato pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune nello spazio dedicato alla "Democrazia partecipata" l'avviso pubblico e il modulo di presentazione delle proposte che possono essere consegnate al protocollo del Comune entro le ore 12 del prossimo 7 dicembre.