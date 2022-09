Politiche 2022, lunedì 19 doppio appuntamento a Taurianova per Richetti (Azione) - Tempostretto

Prima, colazione con pasticceri e panificatori che gli consegneranno le richieste contro il caroenergia. Poi incontro con la dorsale calabrese del partito

TAURIANOVA – Domenica 18 e lunedì 19 settembre sarà in Calabria il senatore Matteo Richetti, presidente nazionale di Azione, per sostenere i candidati e incontrare simpatizzanti ed elettori in vista del voto di domenica 25 settembre.



Matteo Richetti, fondatore di Azione assieme al leader Carlo Calenda, domenica 18 settembre sarà prima a Crotone per un incontro informale con imprenditori del luogo.

Poi si sposterà nel Cosentino, a CoriglianoRossano, dove terrà un incontro pubblico alle 16,30.

Chiusura del tour calabrese di Richetti nel Reggino il giorno successivo, lunedì 19, quando sarà impegnato in due appuntamenti pubblici a Taurianova, città a cui legato per l’amicizia con l’ex sindaco taurianovese Fabio Scionti, segretario regionale di Azione e capolista in Calabria al Senato.

Alle 8,30 di domenica, alla nota pasticceria Scionti, il presidente nazionale di Azione farà colazione con i pasticceri ed i panificatori calabresi che stanno vivendo momenti molto difficili per il caroenergia, come peraltro molti esponenti del mondo produttivo e tutte le famiglie calabresi. Al riguardo, pasticceri e panificatori consegneranno a Matteo Richetti un documento con precise richieste per superare questo difficile momento.

Alle 10, a Villa Zerbi – sempre a Taurianova – Richetti terrà un incontro con amministratori e imprenditori reggini alla presenza dei candidati e di tutto il gruppo regionale di Azione.

