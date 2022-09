Politiche 2022, sabato 17 a Reggio incontro di Noi moderati con l'ex ministro Lupi - Tempostretto

Appuntamento alle 16,30 di domani all’È Hotel col capolista in quota proporzionale alla Camera dei deputati Nino Foti e tutti gli altri candidati

REGGIO CALABRIA – Sabato 17 e domenica 18 settembre sarà in Calabria per una serie d’iniziative elettorali il leader di Noi con l’Italia – componente della lista Noi Moderati – ed ex ministro della Repubblica Maurizio Lupi.

Il primo degli appuntamenti riguarderà proprio Reggio Calabria: appuntamento alle 16,30 di sabato 17 settembre all’È Hotel con Lupi, il capolista in quota proporzionale alla Camera dei deputati Nino Foti e tutti gli altri candidati della lista.

Seguiranno eventi programmati a Lamezia Terme e a San Lucido, nel Cosentino.

