Marijuana e hashish in casa. Arrestato 46enne messinese

Ha provato a nascondere la droga che teneva in casa ma è stato scoperto ed arrestato. Paolo Paone, messinese, 54 anni, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, ieri pomeriggio, dai poliziotti della Squadra Mobile.



Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 46 grammi di marijuana già suddivisi in dosi e pronti per la commercializzazione e 1,62 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione con evidenti tracce di sostanza stupefacente.



Quando gli agenti si sono presentati, il cinquantaquattrenne ha temporeggiato ad aprire la porta di casa, nel vano tentativo di nascondere il barattolo in cui teneva la droga e di disfarsi di un fucile che poi si è rivelato essere un’arma giocattolo priva di tappo rosso.



Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo che si terrà stamani.