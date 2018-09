Messina, 2 locali multati in zona nord per carenze igienico-sanitarie

Continua la campagna di prevenzione "Quartieri sicuri" portata avanti dalla Questura di Messina. La scorsa settimana i controlli hanno riguardato la zona nord cittadina. Il bilancio è stato di oltre 500 persone persone controllate per vari motivi, 120 dei quali soggetti già sotto controllo, e 10 perquisizioni effettuate.

In due casi i poliziotti hanno spiccato salate multe per gli esercenti di due locali commerciali dove le condizioni igenico-sanitarie erano carenti. Dovranno pagare quasi 23 mila euro complessivamente.

Un marito violento è stato allontanato da casa, mentre un uomo è stato arrestato per violenza ed estorsione nei confronti degli anziani genitori. Tre le persone denunciate: due per detenzione di droga, a loro sono stati sequestrati quasi 60 grammi di sostanze leggere, mentre un'altra persona è stata segnalata per maltrattamenti nei confronti di persona disabile.

Gli agenti hanno controllato massicciamente anche le strade. Sei le persone multate per violazione del codice della strada, 2 i veicoli sequestrati e ben 13 quelli ritrovati che erano stati dichiarati rubati, mentre le sanzioni amministrative spiccate sono state 11.