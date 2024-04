Polizia rafforza controlli in città: 311 identificati (91 già noti) e droga sequestrata

Operazione straordinaria coordinata dal Questore

MESSINA – Tre giorni di servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore Annino Gargano in un’ottica di implementazione dell’attività di ordinario controllo, intensificazione finalizzata a garantire maggiori livelli di sicurezza per i cittadini e prevenire fenomeni di criminalità diffusa nel territorio messinese.

Nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì appena trascorse, ai consueti moduli operativi ordinari è stata pertanto affiancata una mirata attività di prevenzione mediante la predisposizione di specifici servizi di controllo del territorio attuati con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”.

Personale delle Volanti, coadiuvato dalle unità specialistiche della Polizia di Stato, ha operato rispettivamente nelle zone nord, sud e centro della città. In totale, identificate 311 persone, di cui 91 già segnalate nelle banche dati interforze, controllati 152 veicoli e sottoposti a verifica 16 arrestati domiciliari. In centro, gli agenti hanno denunciato un giovane per detenzione – presso la propria abitazione – di circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, verosimilmente finalizzata allo spaccio e pertanto debitamente sottoposta a sequestro.

Inoltre, in località Gazzi, i poliziotti hanno contestato in due distinte occasioni la detenzione di modica quantità di sostanza stupefacente, verosimilmente per uso personale, segnalando i rispettivi assuntori alla competente Autorità Amministrativa. L’operazione di Polizia, che si inserisce nell’ambito delle strategie di controllo del territorio disposte dalla Questura di Messina, testimonia il costante impegno delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire fenomeni di illegalità.