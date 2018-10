Spaccio, 27enne arrestato. Era tra i denunciati del "droga party" di gennaio

Passeggiava per le vie del centro, sabato, con una ragazza. I poliziotti delle Volanti lo hanno notato e controllato. Alessandro Cama, 27enne messinese, si è mostrato infastidito e insofferente. E' scattata così la perquisizione personale e domiciliare. In casa, che condivide con la fidanzata, la Polizia ha trovato 20 involucri di Mdma e uno di anfetamine, nascosti in una scatola di piastrelle. Nel freezer c'era un altro involucro di anfetamine, mentre in cucina pochi grammi di marijuana e hashish e un bilancino di precisione. Una pasticca di ecstasy era nascosta anche in casa dei genitori, nella camera del giovane.

Il 27enne è uno dei 23 denunciati per il "droga party" dello scorso 21 gennaio in via La Farina, in cui era stata sequestrata una cospicua quantità di droga (VEDI QUI). E' stato arrestato e portato al carcere di Gazzi.