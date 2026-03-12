Pongistica Messina, due importanti risultati da festeggiare

La Pongistica Messina chiude al primo posto nel campionato a squadre femminile in Serie C e con la squadra maschile si salva in B2

MESSINA – Nei campionati a squadre di tennistavolo, due importanti risultati per la Pongistica Messina che brinda due volte. Domenica scorsa, nella giornata-spareggio disputata a Caltanissetta, la formazione formata da Simona Grasso e Maria Cristina Marabello, conquista il primo posto del campionato a squadre femminili di serie C, staccando il pass per i play-off promozione, in programma il 17 maggio al Palatennistavolo di Terni. Chiudono con una sola sconfitta le atlete peloritane che, meritatamente, mettono in fila tutte le avversarie.

Nel campionato a squadre maschili di serie B/2, la recente vittoria per 5-1 contro Il Circolo Etneo consente alla squadra del presidente Minutoli, formata da Renzo Girone, Marcello Arcigli, Stefano Caprì e Carlo Larini, di conquistare la matematica salvezza con due giornate di anticipo. Con il doppio successo di Caprì e Girone e il punto di Arcigli, Girone e compagni riscattano nettamente la sconfitta dell’andata per 5-4, portandosi al quinto posto in classifica e staccandosi di sei lunghezze dalla zona retrocessione.

“In B/2 maschile e C femminile, abbiamo centrato gli obiettivi stagionali – ha dichiarato il presidente della Pongistica Messina, Massimo Minutoli – In C femminile le nostre atlete hanno dominato il girone, mentre in B/2 maschile il cammino non è stato facile, anche per il livello tecnico espresso dalle squadre partecipanti. Grande merito ai nostri giocatori e alle nostre giocatrici che, dimostrando anche carattere e attaccamento, ci hanno regalato questo risultato”.