Ponte, Bonelli insiste: “Studi sismici inadeguati”. La replica: “Falso, faglie attive evitate”

La società Stretto di Messina risponde al deputato di Avs. In precedenza così l'ex presidente Ingv Doglioni: "Bisognerebbe fare nuovi studi prima del via libera"

MESSINA – Continua la polemica sul ponte sullo Stretto. “In relazione alla nota, surreale e scandalosa, del presidente dell’Ingv Fabio Florindo – in carica dal 27 marzo 2025 – ricordo che esiste un principio di continuità amministrativa degli atti, validi salvo specifiche delibere del CdA. L’ex presidente Ingv, professore Carlo Doglioni, ha già chiarito in sede istituzionale l’inadeguatezza degli studi sismotettonici sul Ponte, rilevando che la Pga di progetto (0,58 g) è gravemente sottostimata rispetto ai possibili valori nello Stretto, facilmente superiori a 1 g e fino a 1,5–2 g, ben oltre quelli registrati nei terremoti dell’Aquila (0,66 g) e di Amatrice e Norcia (0,95 g)”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, che prosegue:

“Negare che lo Stretto di Messina sia potenziale area epicentrale, alla luce della sismicità storica – come il terremoto del 1908 – e di quella strumentale, significa negare l’evidenza scientifica. Florindo sostiene che sia inesatto dire che il pilone lato Calabria insista su una faglia attiva: falso. Il catalogo ufficiale ISPRA-ITHACA censisce una faglia a circa 20 metri dalle fondazioni del pilone di Santa Trada, riportata nei disegni di progetto come “certa e attiva”.

Nessuno ha mai chiesto di aggiornare il catalogo o modificare il progetto, e la pericolosità di una faglia in zona sismica è nota a qualsiasi ingegnere strutturista. È un fatto che l’attuale presidente dell’Ingv abbia firmato una convenzione da 250mila euro con la società Stretto di Messina. Chi sono i referenti scientifici di questa convenzione? Ci sono stati rapporti di consulenza, come quello del dottor Valensise?

Alla luce delle gravi discrepanze con le posizioni dell’ex presidente Doglioni, ritengo necessario informare l’autorità giudiziaria. Invece di liquidare l’allarme come infondato, Florindo dovrebbe riconoscere che i rischi sollevati da ingegneri, sismologi e geologi sono fondati, documentati e noti. Costruire un pilone su una faglia attiva non è allarmismo: è follia e irresponsabilità”.

Doglioni: “Dal punto di vista geologico e geofisico, bisognerebbe fare nuovi studi prima di dare il via libera al ponte”

Su questi temi era intervenuto nei mesi scorsi il precedente presidente dell’Ingv, Carlo Doglioni, con botta e risposta con la società Stretto di Messina. Così il professore durante un intervento a Messina: “Ci sono delle faglie che possiamo considerare attive a nord di Capo Peloro, a Ganzirri, e all’interno dello Stretto. Le ricerche lo confermano. In uno studio di colleghi di Catania, alcuni anni fa, si è visto che c’è una faglia importante che attraversa lo Stretto di Messina. Dal punto di vista geologico e geofisico, bisognerebbe fare nuovi studi e approfondimenti prima di dare il via libera definitivo. Il mio è un appello per far sì che ci siano tutte le conoscenze necessarie prima d’intraprendere, in caso, un’opera così importante. L’ipotesi di faglia di Cannitello avrebbe bisogno di verifiche per capire se è attiva o non attiva”.

La replica a Bonelli della società Stretto di Messina

“Spiace dover nuovamente contraddire Bonelli, ma non risponde al vero che sia stata firmata dalla società Stretto di Messina una ‘convenzione da 250 mila euro’ con l’Ingv – replica la società Stretto di Messina -. E’ vero invece, come annunciato più e più volte, che la consolidata collaborazione tra l’Ingv, la Stretto di Messina e il Contraente generale perseguirà come previsto anche per lo sviluppo della progettazione esecutiva. Spiace altresì dover ricordare a Bonelli che anche tutte le affermazioni del professor Doglioni siano state smentite e rettificate, da ultimo anche dall’Ingv stesso. Per dovere di scienza ricordiamo che il progetto del ponte prevede accelerazioni massime superiori a 1,5 g, allo stato limite di integrità strutturale, e non di 0,58 g come afferma erroneamente. Sul sito istituzionale della Società è presente un documento redatto dai progettisti in cui viene confrontato lo spettro di progetto dell’opera con lo spettro registrato in occasione dei terremoti di L’Aquila e Amatrice”.

E ancora: “Si evince chiaramente che alle frequenze di interesse per il ponte le accelerazioni di progetto sono sensibilmente superiori a quelle registrate nei terremoti di L’Aquila e Amatrice, e quindi le osservazioni al riguardo sono del tutto prive di fondamento. Per gli aspetti geologici e sismici il progetto definitivo è corredato da oltre 300 elaborati geologici frutto di nuova e più ampia documentazione a varie scale grafiche, realizzata con l’ausilio di circa 400 indagini puntuali, tra sondaggi geologici, geotecnici e sismici. Tutte le faglie presenti nell’area dello Stretto di Messina sono note, censite e monitorate, comprese quelle del versante calabrese. I punti di contatto con il terreno dell’opera, sulla base degli studi geosismotettonici eseguiti, sono stati individuati evitando il posizionamento su faglie attive”.

Articoli correlati