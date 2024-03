Ponte, Ciucci presenta il progetto a Palazzo Zanca

Stamattina l'audizione in Commissione da parte dell'amminsitratore delegato. Previsto pure un sit-in no ponte davanti al Municipio

MESSINA – Ponte sullo Stretto: il giorno dell’audizione in Commissione da parte di Pietro Ciucci e del suo staff. L’amministratore delegato della società “Stretto di Messina” presenta oggi il progetto a Palazzo Zanca nell’ambito della Commissione presieduta da Pippo Trischitta. Nei giorni scorsi è stato reso pubblico il progetto definitivo aggiornato e il parere del Comitato scientifico. Il progetto è stato inviato dalla società al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvederà alla convocazione della Conferenza dei servizi. A ques’ultima partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati.

Intorno alle 12, dopo i saluti istituzionali, Ciucci e alcui tecnici aggiorneranno sulle prossime tappe. Alle 10.30, invece, è previsto un sit-in no ponte di protesta. Tanti i temi molto attesi: da quello degli espropri a Torre Faro ai 68 rilievi del Comitato scientifico; dai tempi e i costi di realizzazione ai disagi per Messina. Il tutto mentre s’attendono la valutazione d’impatto ambientale e il parere del Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Il programma di lunedì 18 marzo al Comune

Ore 11.30 saluti istituzionali;

ore 12.00 dott. Pietro Ciucci : descrizione relazioni, squadra e prossimi approfondimenti tematici, stato avanzamento e prossime tappe;

ore 12.15 Direttore Tecnico Ing. Valerio Mele : descrizione progetto ponte e collegamenti, novità 2024 e performance complessive dell’opera;

ore 12.30 Ing. Achille Devitofranceschi : l’opera ponte;

ore 12.40 Ing. Gioacchino Lucangeli : collegamenti autostradali;

ore 12.50 Ing. Giorgio Micolitti : collegamenti ferroviari;

ore 13.00 Ing. Ilaria Coppa : ambiente.

“Invece del ponte” partecipa al Tavolo convocato dal sindaco

Per l’occasione, ha sottolineato il comitato: “Riteniamo necessario intervenire al Tavolo organizzato dal sindaco di Messina (oggi, alle 15.30, nel Salone delle Bandiere al Comune, n.d.r.), nell’interesse dei cittadini che vogliono essere difesi dall’impatto di un’opera che, come dallo stesso Basile ripetutamente affermato – sia alla Camera dei Deputati che in ripetuti interventi presso l’informazione locale e nazionale – è passata sulla testa delle comunità locali. Al Tavolo tecnico, dunque, è necessario dare il più ampio spazio alle istanze, opinioni e valutazioni di tutti i cittadini, onde consentire la più seria, approfondita e rappresentativa valutazione dell’opera e supportare il sindaco nella sua azione di difesa e tutela degli interessi della città nella Conferenza dei servizi”.

