“Ponte e tour antimafia”, il giorno di Matteo Salvini a Messina

Dopo la tappa a Reggio Calabria, venerdì 30 maggio il vicepresidente del Consiglio e ministro alla Prefettura di Messina

MESSINA – Che cosa sia un “tour antimafia” non è chiaro. Ma dopo Reggio Calabria, Matteo Salvini approda venerdì 30 maggio, intorno alle 12.15, alla Prefettura di Messina. L’obiettivo del leader leghista è ribadire “la massima vigilanza contro le infiltrazioni mafiose”, in relazione al ponte sullo Stretto, mentre la Cgil organizza, alle 10.30, un presidio no ponte.

Questo il comunicato del Mit sul confronto calabrese: “Primo incontro molto proficuo tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e i rappresentanti delle istituzioni e le autorità a Reggio Calabria, come prima tappa del tour anti-mafia in vista dei lavori per il Ponte sullo Stretto. Una riunione estremamente positiva, in cui sono emerse tante idee e la totale sintonia tra il ministro Salvini e i presenti, tra cui la prefetta Clara Vaccaro, il procuratore Giuseppe Lombardo, i sindaci di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e di Villa San Giovanni Giuseppina Caminiti. In particolare c’è piena condivisione sul tema dei controlli anti-criminalità”.

“Salvini a Messina e Reggio per ribadire l’attenzione contro le infiltrazioni criminali”

Ed ecco le dichiarazioni di Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana: “La legalità e la sicurezza dei lavoratori sono temi su cui, davanti alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, non si può tergiversare. Il ministro Matteo Salvini è impegnato in prima persona su questi fronti e la Lega non accetta equivoci, determinata com’è a volere l’infrastruttura che darà al Sud e alle regioni Calabria e Sicilia una chance straordinaria per lo sviluppo e la crescita economica. Per queste ragioni riteniamo che la visita a Messina e Reggio Calabria del ministro Salvini sia un’occasione per ribadire che sul Ponte l’attenzione è alta riguardo alle procedure per impedire qualsiasi infiltrazione criminale e che non ci saranno distrazioni di sorta. Non vediamo l’ora di vedere aperti i cantieri per la realizzazione del Ponte”