 Ponte, il Pd contro Basile: "Su Contesse solo propaganda e nessuna soluzione"

Ponte, il Pd contro Basile: “Su Contesse solo propaganda e nessuna soluzione”

Redazione

Ponte, il Pd contro Basile: “Su Contesse solo propaganda e nessuna soluzione”

Tag:

mercoledì 10 Settembre 2025 - 18:39

Il segretario Hyerace all'attacco dopo l'incontro di ieri tra il primo cittadino e il ministro Salvini

MESSINA – “Dire ‘meno invasivo’ non è una soluzione ma una dichiarazione priva di  significato che insulta l’intelligenza dei messinesi”, così Armando Hyerace, segretario provinciale del Pd Messina, commenta l’incontro tra  il sindaco Basile, il ministro Salvini e i rappresentanti RFI relativo alla stazione di Contesse. “Un incontro che – prosegue il segretario Dem – si è chiuso, come  previsto, con un nulla di fatto”. “I motivi sono chiari – aggiunge Hyerace – vincoli tecnico-giuridici e limiti progettuali che rendono impossibili le alternative. Quelle già studiate in passato erano  o più invasive (e già questo la dice lunga) o del tutto irrealizzabili”.

“E allora cosa s’intende quando si dá garanzia che, sempre su Contesse – saranno studiate soluzioni meno impattanti? Che invece di abbattere 11 palazzine ne saranno demolite 10? Che invece di 100 camion al giorno ne  passeranno 99? Questa non è una soluzione: è solo propaganda”.

“Basta favole agli abitanti di Contesse e a tutto lo Stretto. Non si  tratta di spostare un cantiere, ma di fermare un’opera devastante”, dichiara invece Francesco Carabellò, segretario del circolo Pd della 2^ circoscrizione.

La raccolta firme contro il ponte

Sabato 13 pomeriggio gli esponenti del Pd saranno presenti a Contesse, presso il  monumento ai caduti, e domenica 14 mattina a Zafferia, nei pressi della  chiesa di San Nicolò, per proseguire la raccolta firme su quella che definiscono l’unica richiesta sensata: “che il sindaco si opponga con tutti i mezzi leciti  alla costruzione del ponte”.

“Non serve andare da Salvini col cappello in mano. Le opere davvero  necessarie per la città possono e devono essere realizzate senza regali a qualcuno e trovando linee di finanziamento alternative”, conclude il segretario Hyerace.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Laura Pausini torna a Messina, ma bisognerà attendere il 2027
Parco Aldo Moro diventa più inclusivo: ecco la nuova passerella accessibile VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED