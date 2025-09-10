Ponte, il Pd contro Basile: “Su Contesse solo propaganda e nessuna soluzione”

Il segretario Hyerace all'attacco dopo l'incontro di ieri tra il primo cittadino e il ministro Salvini

MESSINA – “Dire ‘meno invasivo’ non è una soluzione ma una dichiarazione priva di significato che insulta l’intelligenza dei messinesi”, così Armando Hyerace, segretario provinciale del Pd Messina, commenta l’incontro tra il sindaco Basile, il ministro Salvini e i rappresentanti RFI relativo alla stazione di Contesse. “Un incontro che – prosegue il segretario Dem – si è chiuso, come previsto, con un nulla di fatto”. “I motivi sono chiari – aggiunge Hyerace – vincoli tecnico-giuridici e limiti progettuali che rendono impossibili le alternative. Quelle già studiate in passato erano o più invasive (e già questo la dice lunga) o del tutto irrealizzabili”.

“E allora cosa s’intende quando si dá garanzia che, sempre su Contesse – saranno studiate soluzioni meno impattanti? Che invece di abbattere 11 palazzine ne saranno demolite 10? Che invece di 100 camion al giorno ne passeranno 99? Questa non è una soluzione: è solo propaganda”.

“Basta favole agli abitanti di Contesse e a tutto lo Stretto. Non si tratta di spostare un cantiere, ma di fermare un’opera devastante”, dichiara invece Francesco Carabellò, segretario del circolo Pd della 2^ circoscrizione.

La raccolta firme contro il ponte

Sabato 13 pomeriggio gli esponenti del Pd saranno presenti a Contesse, presso il monumento ai caduti, e domenica 14 mattina a Zafferia, nei pressi della chiesa di San Nicolò, per proseguire la raccolta firme su quella che definiscono l’unica richiesta sensata: “che il sindaco si opponga con tutti i mezzi leciti alla costruzione del ponte”.

“Non serve andare da Salvini col cappello in mano. Le opere davvero necessarie per la città possono e devono essere realizzate senza regali a qualcuno e trovando linee di finanziamento alternative”, conclude il segretario Hyerace.