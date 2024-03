Ponte. “La chiamano Metropolitana dello Stretto ma è una presa in giro”

La polemica di "Invece del ponte": "Altro che opera compensativa"

MESSINA – “La chiamano “Metropolitana dello Stretto” ma è una presa in giro. Per collegare il ponte alla rete ferroviaria lato Sicilia è necessario realizzare 18,2 km di ferrovia e, siccome il tracciato è al 90% sotterraneo, ecco la trovata: piazziamogli 4 fermate (incluso capolinea), chiamiamola “Metropolitana” e raccontiamo che si tratta di una grande “opera complementare” a servizio della città. I messinesi impazziranno di gioia! E invece è bene che lo sappiano i vari Ciucci, Salvini, Salini e ossequiosi amministratori: qui nessuno ha l’anello al naso”. Lo sostiene, in un comunicato, il comitato “Invece del ponte”.

E ancora: “Per avere un’idea, a Torino su 15,1 km di rete ci sono 23 fermate (una ogni 625 metri); Roma ha 60 km di rete e 75 fermate (una ogni 800 mt): Catania 10 fermate su 8 km (una ogni 880 metri). Nel complesso, in Italia la rete metropolitana vanta 239,7 km e 282 stazioni, con una distanza media da fermata a fermata di 835 metri, e le stazioni sono tutte in sedi centrali o densamente abitate, decongestionando il traffico. Fai 400 metri al massimo e trovi una fermata, esci dalla stazione e sei al centro commerciale, accanto a uffici pubblici, davanti alle scuole. Raggiungi la tua meta in pochi minuti a piedi dalla fermata”.

Continua “Invece del ponte”: “A Messina, invece, si avrebbero 4 stazioni su 18,2 km di rete. Una fermata ogni 4,55 km, e tutte in siti a monte della città o non centrali (Gazzi, Europa, Annunziata, Papardo); non una metropolitana, ma un collegamento ferroviario con quattro fermate. Tra l’altro, l’uso promiscuo dei binari (condiviso coi treni merci e passeggeri del ponte) può complicare la definizione degli orari, e il progetto prevede una corsa ogni 30’, quando una metropolitana è tale se passa una vettura ogni 5-10’.

Chiamare questo raccordo a servizio del ponte “Metropolitana dello Stretto” e spacciarlo per “opera compensativa a vantaggio dei cittadini” è un’offesa alla città e alla nostra intelligenza”.

Articoli correlati