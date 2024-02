“Sul ponte manca la valutazione ambientale, solo fanfaronate”

"Invece del ponte" chiede al sindaco di essere inserito al tavolo istituzionale e contesta le dichiarazioni di Ciucci: "Siamo in attesa di tante verifiche"

MESSINA – “Tra fanfare e fanfaronate procede la strategia comunicativa dell’amministratore delegato della Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci. E mancano ancora una serie di verifiche, compresa quella ambientale. Sul ponte sullo Stretto di Messina c’è una colpevole acquiescenza da parte dei sindaci delle città interessate. I cittadini dello Stretto, però, da Capo Peloro a Cannitello, non sono in vendita e non hanno l’anello al naso. Lo sappiano Ciucci e le amministrazioni comunali. Ciucci nei suoi incontri parla di “assoluta trasparenza” per un progetto che è stato finora occultato perfino al Parlamento”. Il Comitato “Invece del ponte” insiste sulla mancata trasparenza, mentre la società ha più volte replicato così, anche dopo l’esposto di Pd e Alleanza Verdi e Sinistra: “La relazione del progettista è nelle fasi finali di approvazione. Una volta approvata sarà resa pubblica insieme a tutti gli elaborati progettuali” (fonte Ansa).

In particolare, si contesta questa l’affermazione: “Il punto di non ritorno è stato superato con l’approvazione della relazione di aggiornamento da parte del Consiglio d’amministrazione della società Stretto di Messina il 15 febbraio”. Per il Comitato dei “cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto”: “Con questa dichiarazione si mortificano le istituzioni che dell’approvazione definitiva del progetto portano la responsabilità: la Conferenza dei servizi, il ministero dell’Ambiente e l’intero governo, in sede Cipess. Per Ciucci questi organi istituzionali sono meri passacarte che dovranno approvare documenti sui quali non potranno avere niente da ridire. Conferenza dei Servizi, ministeri e Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, dovranno valutare con tutte le competenze il progetto licenziato da SdM e, come già accaduto dieci anni fa, potrebbero negare compatibilità ambientale e disco verde alla fase esecutiva”.

“Dobbiamo fare sentire la voce del dissenso nel tavolo tecnico a Palazzo Zanca

E ancora: “È il momento di esserci, di dare voce a un’opinione pubblica (locale e nazionale) sempre più consapevole e contraria a questa infrastruttura costosa, inutile e dannosa”. E “Invece del ponte” ha scritto al sindaco di Messina, chiedendo di essere inserito nel tavolo tecnico a Palazzo Zanca dedicato alla grande opera: “La Conferenza dei servizi costituisce la sede istituzionale nella quale far valere gli interessi della città e difendere i cittadini dall’impatto di un’opera che, fino a questo momento, è passata sulla testa delle comunità locali, come da lei ripetutamente lamentato, sia in audizione presso la Commissione Trasporti, Territorio e Ambiente della Camera dei Deputati, sia in reiterati interventi presso la stampa”.







