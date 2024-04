Ponte, “la mia casa non sarà espropriata ma lì non potrò abitare” VIDEO

La cittadina Marianna Giuffrida si è prenotata per prima allo sportello informativo al Palacultura

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Non sono un’esproprianda. Nel mio caso si tratta di un asservimento per pubblici servizi. Sembrerebbe che si tratti soltanto di un passaggio di cavi, tubi e pozzetti. Allarme e preoccupazioni non mancano, però: io lì non ci potrò abitare se partiranno i cantieri”. Marianna Giuffrida è la prima che si è prenotata oggi agli sportelli informativi su ponte ed espropri al Palacultura.

Ha aggiunto la signora, che vive nel omplesso “Cariddi” di via Circuito: “Ho fatto presente l’esposizione alla via pubblica delle villette, protette attualmente da un cancello elettrico e che si affacciano su una strada privata condominiale. Per un quarto, nel complesso, le case saranno espropriate e demolite, in pieno cantiere. Per tre quarti le case dovrebbero restare fuori dal cantiere e, per due quarti rispetto al totale del complesso, saranno oggetto d’asservimento. L’ultimo quarto no”.

