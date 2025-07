Ponte, “le Regioni Sicilia e Calabria assecondano la folle corsa di Salvini”

Il comitato Noponte Capo Peloro commenta l'accordo di programma firmato ieri. "Chi pensa invece al pericolo dazi per abitanti e imprese?"

MESSINA – “Mentre gli abitanti e le imprese di Calabria e Sicilia sono preoccupati per i gravi danni economici che potrebbero subire a causa del minacciato aumento dei dazi da parte di Trump, si registra la firma dell’accordo di programma per il ponte sullo Stretto, alla presenza anche delle Regioni Sicilia e Calabria. L’ennesima accelerata della folle corsa di Salvini (grande ammiratore di Trump) verso l’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto al Cipess”. A sottolinearlo il Comitato Noponte Capo Peloro.

E ancora: “Il governo, con la complicità delle due regioni, invece di pensare ad aiuti straordinari, necessari e urgenti per cittadini ed imprese, preferisce continuare a buttare i nostri soldi per un’opera inutile e dannosa che non aiuterebbe ma devasterebbe il nostro territorio. Per questo continuiamo a lottare con i nostri “Venerdì del No Ponte” a Casa Cariddi presso i locali dell’ex posta di Torrefaro: venerdì 18 luglio alle ore 18.00 si terrà l’incontro “Il ponte sullo Stretto distruggerà il paesaggio” con l’ambientalista Gianni Mento”.

