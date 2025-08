Ponte. Matteo Salvini a Villa San Giovanni per illustrare gli esiti della riunione del Cipess

La visita del vicepremier è prevista per domani giovedì 7 agosto, alle 10:00 a Villa San Giovanni in contrada Santa Trada

VILLA SAN GIOVANNI – Il vicepremier e Ministro o delle Infrastrutture e dei Trasport, Matteo Salvini, domani giovedì 7 agosto, nel corso della sua visita in Calabria, alle 10:00 farà tappa a Villa San Giovanni a Santa Trada, per un incontro con il territorio, programmato per illustrare gli esiti della riunione del Cipess relativa al Ponte sullo Stretto.

“Il Ponte più lungo del mondo, – si legge in una nota – che ridurrà i tempi di attraversamento dello Stretto di Messina a 15 minuti, con una campata unica centrale di 3.300 metri. Un colosso dell’ingegneria esteso complessivamente 3.666 metri. Questi i dati salienti del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto che verrà approvato dal Cipess, con un investimento complessivo di circa 15 miliardi di euro. ”.

Il vicepremier a seguire incontrerà i giornalisti al Grecale di Via Torre Faro (Messina) alle 19.15 nel corso di un punto stampa ed a margine di un flash mob organizzato sul posto dai militanti della Lega Sicilia. “Per la senatrice della Lega, Tilde Minasi, ” il Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, sarà di nuovo in Calabria, per fare un punto sui tantissimi e preziosissimi investimenti in opere fondamentali per la nostra regione, tra cui il Ponte sullo Stretto, e soprattutto per dare, con la sua presenza, un ulteriore concreto segno di attenzione”.