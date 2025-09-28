Ponte, Midili: “Non consentirò la movimentazione di rifiuti a Milazzo”

Il sindaco risponde all'ad della Stretto di Messina Ciucci: "La mia città non può più subire altri oneri sulla viabilità. Impedirò l'ingresso di un solo camion"

MILAZZO – Movimentazione di rifiuti a Milazzo per i lavori del ponte sullo Stretto? “No, grazie”. Il sindaco Pippo Midili è intervenuto in merito alle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa dall’amministratore delegato della “Stretto di Messina”, Pietro Ciucci, a proposito della possibile installazione di pontili mobili nel porto di Milazzo per il trasferimento di materiali di scavo e di sfrido per la costruzione del ponte sullo Stretto.

Così il primo cittadino: “Non conosco Ciucci e sono sorpreso nel leggere dichiarazioni che riguardano la

città di Milazzo. Dichiarazioni gratuite che mi sanno tanto di sgarbo istituzionale, visto che si parla della mia città senza che si avverta il doveroso bisogno di sentire il sottoscritto. Forse si ritiene, sbagliando di grosso, che si possano calare dall’alto le decisioni”.

Il sindaco di Milazzo: “Impedirò l’ingresso di un solo camion nel porto, il nostro futuro è turistico”

Continua Midili, che comunque fa parte del centrodestra, l’area politica che punta tutto sul ponte: “Ritengo opportuno mettere subito le cose al posto giusto sia per rispetto nei confronti della mia comunità, ma anche per spegnere sul nascere le polemiche che i soliti noti sono pronti ad innescare nei confronti di questa amministrazione comunale. Pertanto a Ciucci dico in maniera chiara ed inequivocabile che il sottoscritto non consentirà nessuna movimentazione di rifiuti provenienti dai cantieri del ponte. Sia perché non ci sono gli spazi, sia soprattutto perché questa amministrazione non consentirà che Milazzo subisca altri oneri sulla propria viabilità. E non esiterò qualora si dovesse insistere su tale ipotesi ad adottare provvedimenti che rientrano nelle mie sfere di competenze per impedire l’accesso anche di un solo camion nel porto. Per il nostro porto abbiamo già tracciato il futuro, che è turistico con gli attuali collegamenti marittimi, ma attraverso un serio sviluppo del diportismo”.

