Ponte sullo Stretto, Basile favorevole ma "serve coinvolgere la città" - Tempostretto

In un'intervista su Radio Cusano, il sindaco parla dell'opera, ma sottolinea che deve servire "a ristrutturare le opere che ci sono già"

MESSINA – “Sono favorevole all’opera, ma bisognerà capire come dialogare con la città”. Sono queste le parole del sindaco di Messina Federico Basile, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi ed Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. Un intervento di circa un quarto d’ora con cui il primo cittadino riaccende il focus sul Ponte sullo Stretto, già argomento centrale a livello nazionale dall’insediamento del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni.

Basile: “Io favorevole all’opera ma…”

Basile, quindi, si mostra favorevole all’idea del Ponte ma spiega: “Sono sindaco da sei mesi, ho 45 anni e sento parlare del Ponte dal 1960. Ora sembrerebbe ci sia un’accelerata, ma io sono molto pragmatico. Bisognerà capire se il progetto potrà essere portato a termine. Io sono favorevole all’opera infrastrutturale, ma bisognerà capire come dialogare con la città. Fare il Ponte sullo Stretto non significa fare l’opera e appoggiarla. Ma comporta una serie di cose molto tecniche e riguarda la vivibilità a 360 gradi, parliamo di una cosa che ha un impatto importante in città. Opere compensative, si parlava dello spostamento della stazione. Non è solo mettere il Ponte e via”.

I trasporti in Sicilia

“Il ponte tanto per farlo non serve – continua Basile -. C’è scritto che si farà in 5 anni ma poi magari non sarà così, perché le grandi opere presentano grandi incognite a livello di tempistiche”. E il primo cittadino parla anche della situazione dei trasporti in Sicilia: “La realtà che viviamo è paradossale perché la Sicilia ha collegamenti interni abbastanza obsoleti. Quindi se il Ponte deve essere volano di sviluppo per tutte le reti di trasporto ben venga. Ma concertato col territorio: le famose opere compensative sono anche i collegamenti. Abbiamo un’autostrada Messina-Palermo inaugurata 10 anni fa che ancora ha tanti problemi. Bisogna collegare tutto il resto della Sicilia che molto spesso è abbandonata”.

“Ben venga l’opera se serve a ristrutturare quanto c’è”

“Ben venga un’opera infrastrutturale – prosegue il sindaco – che però serva anche a ristrutturare le opere che ci sono già. Bisogna anche capire, al di là dell’aspetto economico, gli studi di fattibilità. Noi lavoriamo attualmente per ridisegnare la città in un certo modo, ma chiaramente cambierebbe e cambierà volto. Per questo è importante che ci sia un coinvolgimento pratico e non solo burocratico del Comune. Noi siamo pronti al dialogo costruttivo anche per capire l’impatto rispetto a tutto lo snodo siciliano”.

La messa in sicurezza del territorio

E sui messinesi Basile dice: “50 e 50. Ci sono sempre i pro e i contro, ma l’impatto è serio ed è chiaro che preoccupi molto. Ma non abbiamo fatto sondaggi, magari lo faremo. Ritengo che il Ponte non sia un investimento dedicato alla sola opera, ma a tutto ciò che c’è intorno. La messa in sicurezza del territorio? Si è fatto poco. Nel 2009 c’è stata l’alluvione di Giampilieri. Qui si è detto tanto e fatto poco, sembra come se non si riuscisse mai a spendere tutto ciò che serve. Ma per far camminare le cose servono le persone giuste nei posti giusti”.

Il reddito di cittadinanza “non ha funzionato”

L’intervista si chiude parlando anche di reddito di cittadinanza: “Era nato per agevolare l’immissione nel mercato del lavoro. Si è andati un po’ alla deriva e non credo abbia raggiunto il suo scopo. Qui probabilmente c’è un problema su come sia stato strutturato o gestito. Ci dovevano essere i famosi navigator e non è stato così. Credo sia stato un fallimento perché non ha aiutato il tessuto economico”.

