Ponte sullo Stretto, Cgil: “Italia rischia infrazione”. La replica dell’Ad Ciucci

L'esito dell'incontro a Bruxelles tra il sindacato e la Commissione Ambiente dell'Ue. La precisazione della società Stretto di Messina

“L’incontro svoltosi oggi tra la Cgil e la Commissione Ambiente dell’Unione Europea, a Bruxelles, ha di fatto smascherato l’ennesimo tentativo ambiguo e pretestuoso del Governo Italiano di aggirare le normative, in questo caso europee, in materia di ambiente, annunciando la prossima apertura dei cantieri”. Lo afferma, in una nota, il segretario confederale della Cgil, Pino Gesmundo.

In particolare, aggiunge il dirigente sindacale: “La relazione ‘Iropi’, nella quale il Governo aveva ‘furbescamente’ inserito la fantasiosa caratterizzazione del ponte come ‘opzione militare’, non risponde ai motivi imperativi di interesse pubblico che possono giustificare una deroga alla direttiva Ue ‘Habitat’ e, comunque sia, tutta la documentazione prodotta è sottoposta a procedure di verifica da parte della Commissione che valuterà se la richiesta di deroga attivata dal Governo italiano risponda o meno ai requisiti della normativa europea relativi all’ambiente e alla sua tutela. Non è quindi assolutamente vero, come sostiene il Governo, che la relazione con l’Ue sia stata soddisfatta”.

“Ricordiamo – prosegue Gesmundo – che furono proprio le violazioni alla direttiva ‘Habitat’ in tema di ambiente e di tutela delle biodiversità che nel 2005 portarono l’Italia a subire una procedura di infrazione da parte della Ue e ricordiamo anche che il progetto attuale, nei termini, è rimasto lo stesso del 2005. Quella procedura fu chiusa solo per il ritiro del progetto attivato dal Governo nel 2011”.

Per il segretario confederale “quanto emerso oggi durante l’incontro dovrebbe indurre il Governo e il Ministro Salvini a maggiore prudenza e attenzione nei rapporti con le Istituzioni sovranazionali. È fondamentale evitare che, oltre al danno rappresentato da un’opera ritenuta inutile, si aggiunga anche la beffa di una procedura di infrazione, i cui costi andrebbero ad aggravare ulteriormente il già enorme peso economico che questa infrastruttura ha scaricato sulle spalle dei cittadini italiani”.

“Nelle prossime ore – conclude Gesmundo – chiederemo alla Corte dei conti, alla quale sono stati trasmessi gli atti per l’autorizzazione finale, di tenere debitamente conto del fatto che, al momento, non esiste alcuna deroga alla direttiva “Habitat” da parte dell’Ue. Dare il via libera all’avvio dei cantieri senza attendere la conclusione del confronto in corso sottoporrebbe quasi certamente il nostro Paese ad una ennesima procedura di infrazione, con conseguenze gravi per le casse dello Stato”.

La replica dell’Ad Ciucci

“Non entriamo nel merito dell’opposizione al ponte sullo Stretto di Messina da parte della Cgil, ma va chiarito che non esiste alcuna procedura d’infrazione Ue riguardante il Ponte, tantomeno risalente al 2005, mentre era ancora in corso la gara per il Contraente generale”. Così Pietro Ciucci Ad della Stretto di Messina contattato dall’Ansa. “Probabilmente si riferiscono ad una procedura del 2015 che non poteva riguardare il Ponte il cui progetto era stato bloccato dal 2012 – prosegue Ciucci – Per quanto riguarda la Direttiva UE ‘Habitat’ va sottolineato che la valutazione di impatto ambientale e di Incidenza ambientale si sono chiuse nel novembre 2024 e maggio 2025 con parere favorevole nel pieno rispetto della normativa italiana ed Europea”.

