Ponte sullo Stretto. Ciucci: “Obiettivo creare il massimo dei posti di lavoro in Sicilia e Calabria”

venerdì 24 Ottobre 2025 - 12:46

L'amministratore delegato della società Stretto di Messina spiega che si punta a dare lavoro nelle due regioni

“L’avvio delle selezioni per assumere e formare migliaia di uomini e donne per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Contraente generale Eurolink – Webuild è un concreto risultato legato allo stato di avanzamento dell’Opera, ormai pronta a partire”. Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci.

“Abbiamo sempre affrontato con serietà e impegno il tema dell’occupazione e della formazione, testimoniando l’effettiva volontà di fare del ponte sullo Stretto di Messina una grande occasione di sviluppo per il territorio. Il nostro obiettivo, condiviso con il Contrente generale, secondo gli indirizzi e auspici del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, è di massimizzare le ricadute occupazionali per le regioni Calabria e Sicilia, a conferma che il ponte è un’opera del territorio per il territorio”.

