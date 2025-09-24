Ponte sullo Stretto, il Pd di Villa San Giovanni: “Il castello di carte sta crollando”

Le parole del segretario Musolino: "La valutazione di impatto ambientale sulle aree protette è negativa e le risposte del committente dell’opera insufficienti"

VILLA SAN GIOVANNI – Il Circolo Pd di Villa San Giovanni torna a puntare il dito contro il progetto del Ponte sullo Stretto, facendo notare come anche la Commissione Europea avrebbe evidenziato una serie di criticità che rischiano di affossare definitivamente l’opera.

“Il castello di carte sta crollando”, ha affermato il segretario cittadino del circolo, Enzo Musolino, ricordando come il PD di Villa, insieme ad associazioni e comitati, abbia segnalato a Bruxelles le problematiche oggi riconosciute anche dall’Europa alla società Stretto di Messina Spa, prima liquidata e oggi rediviva.

Per Musolino, i rilievi della Commissione sono chiari: “la valutazione di impatto ambientale sulle aree protette è negativa e le risposte del committente dell’opera “sono insufficienti”. L’appalto poi, è giudicato “vecchio e ormai superato”, si regge su costi esorbitanti e lievitati e non è stato aggiornato attraverso una nuova gara pubblica europea, configurando così una «palese violazione delle norme”.

“Per questo, tre Procure della Repubblica siano già allertate” ha sottolineato ancora il segretario “e a Reggio Calabria è stato depositato un esposto dal PD insieme al Comitato Titengostretto”.

Musolino accusa poi l’ex amministratore Pietro Ciucci di aver anestetizzato la politica locale, riuscendo a portare dalla sua parte diversi sindaci, soprattutto sul versante messinese, mentre a Villa San Giovanni il dibattito resta vivo.

Il segretario del PD villese ricorda ancora come sia importante il ruolo delle autonomie locali e della rappresentanza politica cittadina: “bisogna già da ora prepararsi, costruendo una presenza forte nelle istituzioni di donne e uomini di buona volontà che, partendo dal tema del Ponte, sappiano affrontare davvero le questioni centrali per i villesi: salute, ambiente, lotta all’inquinamento, decoro e vivibilità di un territorio che non merita di essere sventurato da Salvini”.