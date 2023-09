Ponte sullo Stretto. "Il primo stanziamento sarà di 2 miliardi, via ai lavori nel 2024" - Tempostretto

Lo dice Federico Freni, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze

“Il progetto esecutivo per il Ponte c’è, i fondi ci sono e si partirà con il cantiere l’anno prossimo con un primo finanziamento di 2 miliardi”.

Lo ha detto il sottosegretario al Mef, Federico Freni, a Coffee Break su La 7, spiegando che l’investimento complessivo dell’opera è pari a 12-14 miliardi.

“Nel comitato tecnico-scientifico che dovrà accompagnare l’opera – spiega il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini – vi saranno anche geologi e altre professionalità. Non per distribuire cariche ad honorem, ma perché queste professionalità dovranno accompagnare questo progetto. Il ponte – ha proseguito – ha l’obiettivo di unire l’Italia all’Europa. Non solo un ponte tra Messina e Villa San Giovanni, è un corridoio europeo da Palermo a Reggio, a Roma, a Milano, a Berlino e all’Europa, che porterà lavoro in tutta Italia e soprattutto nelle due regioni più affamate di lavoro e di speranza. È un’opera che nasce per norma nel 1971, quando non ero ancora nato, e penso che l’Italia, dopo 52 anni di dibattito, approfondimento e analisi, meriti nell’estate 2024, nonostante polemiche e dubbi e scetticismi che posso anche capire”, ha concluso. (Ansa)