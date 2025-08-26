Ponte sullo Stretto, la commissione riparte dopo il Cipess

Rinviato l'incontro su Contesse. Scontro sull'idea di invitare (prossimamente) la neonata “Aziende riunite Ponte sullo Stretto – società consortile per azioni"

MESSINA – La commissione Ponte a Palazzo Zanca ha riaperto i lavori dopo una pausa di alcune settimane, in coincidenza con l’attesa e l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess. Il presidente Pippo Trischitta (“Con De Luca per Basile”) aveva originariamente invitato alcuni ospiti per parlare di Contesse e della possibilità di “cambiare” il progetto riguardante lo sbocco ferroviario che porterà all’esproprio di decine di famiglie. Un incontro poi rinviato.

Commissione ponte, dalla seduta per i vigili alle proposte

Così nella seduta odierna, confermata ugualmente, si è parlato di altro, programmando i futuri incontri. Già giovedì 28 agosto alle 11, ha spiegato Trischitta, dovrebbe esserci il confronto con l’assessore Roberto Cicala e il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina. Sarà analizzato quest’ aspetto, cioè la presenza degli agenti sul territorio in concomitanza con l’avvio dei cantieri. Ma è sulla proposta avanzata dal consigliere Giuseppe Schepis (“Basile sindaco”) che si sono scaldati gli animi.

Sarà invitata la neonata “società consortile”

Schepis, infatti, ha chiesto di poter invitare la neonata “Aziende riunite Ponte sullo Stretto – società consortile per azioni”, che ha già partecipato al primo incontro del tavolo permanente sul ponte inaugurato la scorsa settimana nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Un incontro che ha visto partecipare l’amministrazione, con in testa il sindaco Federico Basile, e i rappresentanti di categorie e ordini professionali interessati. La “consortile” è stata presentata come “un’organizzazione comune per la fornitura, tramite le imprese consorziate, di beni e servizi attinenti alla realizzazione diretta e non di opere pubbliche anche di grande impatto, con particolare riferimento al Ponte sullo Stretto di Messina”.

Il Pd contro l’invito

Trattandosi di privati, però, il Pd ha risposto picche e votato contrario alla proposta. Da qui si è accesso un dibattito durato per gran parte della seduta. Alla fine si è andati al voto e la proposta di Schepis è passata con 9 sì, 6 astenuti e 3 contrari. In apertura di seduta, inoltre, Trischitta ha affermato che il sindaco Basile “giorno 4 incontrerà la società Stretto di Messina spa” e “giorno 8 Rfi”. Resta da riprogrammare il confronto su Contesse.

Articoli correlati