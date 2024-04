Ponte sullo Stretto, quanto saranno pagati gli espropri?

Si fa riferimento ai "listini con le quotazioni dei valori degli immobili"

Il procedimento è stato avviato ma non è ancora certo che sarà compiuto. Case e terreni individuati saranno realmente espropriati solo se e quando il progetto del Ponte sullo Stretto sarà definitivamente approvato (vedi articolo a parte sull’iter).

E se accadrà quanto saranno pagati i beni espropriati? La sentenza numero 181/2011 della Corte Costituzionale stabilisce che “il parametro economico di riferimento per la quantificazione della relativa indennità è il valore di mercato del bene… dei siti… considerati tutti i requisiti specifici… già in sede di offerta dell’indennità provvisoria in base a valori adeguati”.

Il valore di mercato

Ma quant’è il valore di mercato? “Il prezzo al quale il bene potrebbe essere venduto, al momento della stima, fra un compratore e un venditore entrambi interessati alla transazione, in assenza di interessi particolari”. E per stabilirlo “è diffusissima la presenza di molteplici listini con le quotazioni dei valori degli immobili urbani”.

Per la determinazione del più probabile valore di mercato dei fabbricati, si fa riferimento “agli esiti delle indagini eseguite presso la banca dati deII’Omi, edita daII’Osservatorio immobiliare deII’Agenzia del Territorio, alle inserzioni sui siti delle agenzie immobiliari e ai sondaggi pubblicati periodicamente dalla Banca d’ItaIia sull’andamento del mercato immobiliare”.

Terreni agricoli

Per i terreni agricoli si fa riferimento al “Listino dei valori Immobiliari dei terreni Agricoli” riferiti all’anno 2022, pubblicato dalla casa editrice Exeo, che ha costituito un Osservatorio dei Valori Agricoli (Ova).

Aree non edificabili

“Nel caso di esproprio di un’area non edificabile, I’indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio deII’azienda agricola, senza valutare la possibile o l’effettiva utilizzazione diversa da quella agricola”.

Aree edificabili, fabbricati e aree edificate

“L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al Valore venale del bene”; “Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l’indennità è determinata nella misura pari al valore venale”.

Manufatti e soprassuolo

Si tiene conto anche della eventuale presenza sulle aree coinvolte dalla realizzazione delle opere di pozzi, recinzioni ecc., valutati mediante l’applicazione dei prezziari più diffusi, oppure di frutti in via di maturazione prossimi alla raccolta che, per motivi di urgenza nella esecuzione dei Iavori, dovranno essere anticipatamente distrutti.

Espropri parziali

“Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”. Le tipologie di danno sono prevalentemente quelle dovute a: divisione dell’immobile espropriato, ovvero alla perdita dell’accesso originario con sostituzione dello stesso con uno più difficoltoso; aumento delle tare per modifica delle viabilità aziendali esistenti; immissioni lecite ma moleste ai sensi dell’art. 844 del codice civile; sommatoria di eventi che comunque comportino un deprezzamento delle parti residue.