Ponte sullo Stretto, Siracusano: “A Messina in scena i soliti professionisti del no”

La sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia critica chi ha manifestato, "con Pd e M5s in prima fila"

“La manifestazione di oggi a Messina contro il Ponte sullo Stretto rappresenta l’ennesimo capitolo del copione messo in scena dai soliti professionisti del ’no’. Con Pd e M5s in prima fila, si continua a tifare contro il progresso, contro le opportunità e contro il futuro del Sud. Una sinistra che predica modernità ma pratica immobilismo, che dice di difendere i cittadini ma poi lavora, di fatto, per lasciarli intrappolati nella perenne arretratezza”. Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

Continua la sottosegretaria: “La Sicilia e tutto il Mezzogiorno non hanno bisogno di barricate ideologiche, ma di grandi opere, sviluppo, lavoro, infrastrutture moderne. Il Ponte è una sfida strategica per connettere davvero il Paese, attrarre investimenti, creare occupazione stabile e rilanciare un’area che per decenni è stata abbandonata da chi oggi si permette di impartire lezioni”.

