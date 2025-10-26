Ponte sullo Stretto, Siracusano insiste: “Occasione unica per il sud”

"Oltre 3.800 candidature in appena 24 ore e più di 50.000 accessi al sito di Webuild sono numeri che parlano da soli", afferma la sottosegretaria

“Oltre 3.800 candidature in appena 24 ore e più di 50.000 accessi al sito di Webuild sono numeri che parlano da soli: testimoniano l’enorme entusiasmo e la voglia di partecipare a un progetto che segnerà una svolta storica per la Sicilia, per la Calabria e per tutto il Mezzogiorno”. Così Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

Continua la sottosegretaria: “Il Ponte sullo Stretto di Messina non è solo un’opera ingegneristica straordinaria, ma anche una grande occasione di sviluppo, crescita, turismo e occupazione. In attesa della decisione finale della Corte dei conti – che siamo certi sarà positiva, dopo i chiarimenti che il governo invierà nei prossimi giorni -, le prime selezioni avviate da Webuild ed Eurolink rappresentano un passo concreto verso la realizzazione di un’infrastruttura che cambierà il volto del Sud e contribuirà al rilancio infrastrutturale dell’intero Paese. Altro che cavilli e rallentamenti, questo entusiasmo diffuso è la conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione, con un progetto che unisce competenze, innovazione e visione. Avanti tutta”.

