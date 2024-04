Ponte sullo Stretto. Valutazione ambientale, ecco dove si era rimasti nel 2013

Alcune prescrizioni erano state ottemperate, altre solo parzialmente, una no. Ora parola alla Commissione Via

Sono scaduti ieri i termini per presentare osservazioni sulla procedura di Via (Valutazione d’impatto ambientale), domani si apre la conferenza dei servizi.

Va avanti l’iter del progetto del Ponte sullo Stretto. Qui le osservazioni presentate dal Comune di Villa San Giovanni, mentre il sindaco di Messina, Federico Basile, illustrerà oggi in commissione il documento presentato.

In prima linea le associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lupu e Wwf) oltre ai movimenti contrari come Invece del Ponte e Comitato No Ponte Capo Peloro.

Il parere del 2013

Ma dov’eravamo rimasti? Al parere della Commissione Tecnica Via/Vas (Valutazione impatto ambientale/strategica) numero 1185 del 15 marzo 2013: “si evince che, in relazione al progetto delle parti variate sottoposto a procedura Via, vi siano numerosi approfondimenti e chiarimenti su diversi aspetti. Per tali motivi la Commissione ha ritenuto di non poter esprimere parere sulla compatibilità ambientale delle parti variate del progetto”.

Nel dettaglio: 8 prescrizioni erano state ottemperate, 16 parzialmente; 5 raccomandazioni erano state ottemperate, 1 parzialmente; 1 prescrizione raccomandazione era stata ottemperata, 8 parzialmente, 1 no.

Poi non c’era stato più tempo perché il progetto era stato bloccato. Ora la Commissione Via ha 60 giorni di tempo per esprimersi ma il suo mandato è in scadenza. Se l’iter non dovesse terminare entro il 24 maggio bisognerà attendere la nomina dei nuovi componenti e quindi l’eventuale approvazione potrebbe slittare.