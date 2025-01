Ponte, Webuild insiste: “Incarico a Ingv, non ai ricercatori”

Il gruppo, con Eurolink, risponde a sua volta all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

“Fatture e pagamenti diretti all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e non a singoli ricercatori dell’Istituto. Sono questi alcuni degli elementi chiave che confermano il coinvolgimento diretto dell’Istituto nelle attività svolte per la Sapienza Università di Roma, per il tramite del dipartimento di Scienze della terra, in merito alla consulenza tecnico-scientifica per le richieste di integrazioni documentali e istruttorie formulate dalla Commissione tecnica di verifica per il progetto relativo al Ponte sullo Stretto di Messina”. Eurolink e Webuild, a loro volta, replicano all‘Ingv e all’affermazione: “Estranei a qualsiasi relazione tecnico-scientifica”.

Continua la nota: “A seguito di notifica ricevuta via Pec da parte dell’Ingv, in cui si riafferma che l’Istituto non avrebbe fornito alcun parere sulla pericolosità sismica in relazione al Ponte di Messina, Eurolink, insieme al Gruppo Webuild, non possono che ribadire di nuovo in totale trasparenza l’evidenza del coinvolgimento dello stesso Istituto”.

E ancora: “Nell’allegato tecnico all’accordo è esplicitamente indicato che per l’Ingv opereranno due unità di personale di ruolo (un dirigente di ricerca e un primo ricercatore), con ampia e consolidata esperienza nel campo della geologia e della sismo tettonica dell’area dello Stretto di Messina, per svolgere i compiti previsti da contratto. All’articolo 6 dell’accordo il dipartimento s’impegna a riconoscere all’Istituto un contributo, forfettario e omnicomprensivo per l’impiego delle figure professionali, delle missioni del personale impiegato e dei dispositivi hardware e software necessari alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo. Il dipartimento provvederà al pagamento in favore dell’Ingv a seguito della consegna dei prodotti. In totale trasparenza Webuild e Eurolink confermano che tutti i pareri forniti dall’Ingv sia nel 2011, in sede di redazione del progetto, che nel 2024, in sede di aggiornamento, si trovano negli archivi delle società, cosí come i documenti contabili degli ammontari fatturati dall’ente e regolarmente pagati in base agli accordi”.

