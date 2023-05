Porte aperte a Unime, 3mila studenti da Sicilia e Calabria - Tempostretto

Tre giornate di orientamento per gli alunni dell'ultimo anno delle scuole superiori

Si è conclusa – al Campus di Papardo – la tre giorni dedicata alle edizioni 2023 di “Giornate aperte UniMe” e “Giornata della sostenibilità UniMe”. Gli eventi sono stati organizzati dall’Università di Messina per aiutare gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado ad orientare il proprio futuro accademico e professionale. Durante le manifestazioni, gli stand dei Dipartimenti universitari, dei Centri e delle Strutture d’Ateneo hanno accolto circa 3000 giovani provenienti da Istituti siciliani e calabresi.

L’edizione 2023 di “UniMe Open Day” ha previsto, nello specifico, una parte informativa/formativa (rivolta anche ai genitori) e una parte espositiva, entrambe totalmente dedicate al momento della scelta consapevole del cammino di studi per facilitare l’accesso alle informazioni utili ed una approfondita conoscenza dell’offerta formativa correlata in modo pertinente agli attuali sbocchi occupazionali ed al ventaglio di servizi offerti dall’Ateneo peloritano.

Durante l’iniziativa, con il supporto del Centro di Ricerca e Intervento Psicologico (Ce.R.I.P.), è stato possibile effettuare un’analisi delle attitudini, degli interessi e della personalità di ciascun studente.

Giornata della sostenibilità

La giornata dedicata alla sostenibilità, invece, è stata caratterizzata da speciali attività che hanno permesso di affrontare i temi sempre più attuali dell’istruzione di qualità, dell’energia pulita e accessibile, del riciclo, del consumo e della produzione responsabile. L’Ateneo di Messina, che ha aderito da tempo alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), organizza questo evento a cadenza annuale.

Nel dettaglio, attraverso l’iniziativa sono state presentate le attività di didattica e di ricerca dell’Ateneo che ricadono negli ambiti degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu. L’evento si è, inoltre, collocato all’interno del cartellone di eventi promosso in Italia dall’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) per il Festival dello Sviluppo Sostenibile, il principale contributo italiano alla Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW).

L’obiettivo è stato quello di aumentare la sensibilità ambientale della platea studentesca e la consapevolezza dell’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico, stimolando momenti di riflessione, promuovendo un cambiamento culturale e fornendo basi utili per la scelta di un itinerario di studi focalizzato sulle tematiche della sostenibilità economica, sociale ed ambientale . A tal proposito è stato, anche, posto l’accento sull’insegnamento multidisciplinare “Sostenibilità” che arricchisce l’offerta formativa di UniMe a partire dall’anno accademico 2022/23. Con questo corso di 6 crediti gli studenti iscritti ai corsi di studi triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico hanno l’opportunità di implementare il proprio percorso accademico, inserendo nel bagaglio di conoscenze elementi e saperi di carattere ambientale, economico, giuridico, energetico, sociologico ed epistemologico.

Durante la manifestazione i ragazzi sono stati invitati a partecipare ad una serie di seminari e laboratori tematici organizzati dai Dipartimenti e dai principali Centri ed Uffici dell’Ateneo impegnati in attività di promozione della sostenibilità. Erano presenti all’iniziativa, anche, i team studenteschi “Stretto In Carena (SIC)” e “Messina Energy Boat” (MEB)” che fanno dell’innovazione sostenibile e tecnologica il loro fiore all’occhiello.