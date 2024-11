Porte girevoli in Prima L’Italia: Villari ai saluti, dentro Oteri

Il capogruppo lascia il partito di Germanà e passa al misto. Percorso inverso il collega, che aveva smentito l'approdo nel gruppo Lega pochi giorni fa

MESSINA – Doppio cambio in “Prima l’Italia”, il gruppo della Lega vicino al senatore Nino Germanà. Giuseppe Villari, ormai ex capogruppo, saluta e passa al gruppo misto. La compagine politica invece accoglie, stavolta ufficialmente dopo la smentita di qualche giorno fa, Cosimo Oteri, che completa il percorso inverso rispetto a Villari. Entrambi hanno annunciato il passaggio in Consiglio comunale martedì 19 novembre.

Villari: “Decisione sofferta”

Villari in una breve nota ha parlato di “decisione sofferta ma necessaria maturata non a causa di motivi politici ma strettamente personali. Dai banchi del nuovo gruppo politico, continuerò a rispettare il mandato popolare e le linee politiche del partito di Matteo Salvini che ho sposato in principio. Ringrazio il mio fraterno amico Nicola Cucinotta che ha fortemente voluto che rivestissi questo ruolo, il commissario regionale della Lega, l’onorevole Nino Germanà ed il commissario provinciale Davide Paratore, per i quali provo grande stima, per aver compreso e condiviso tale scelta”.