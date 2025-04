Porto di Tremestieri, la Uil esulta: “Risolta la criticità per 96 lavoratori”

Intesa raggiunta tra il sindacato, Cgil, Cisl e Caronte&Tourist

MESSINA – La Uiltrasporti Messina ha mostrato tutta la propria soddisfazione per l’intesa raggiunta tra il sindacato e le sigle Cgil e Cisl con la società Caronte&Tourist per risolvere una “grave criticità occupazionale per 96 lavoratori operanti nel porto di Tremestieri, a seguito dell’inagibilità temporanea di uno degli scivoli”. Criticità che Uiltrasporti ricorda di aver segnalato anzitempo “attraverso l’intervento del Segretario Territoriale Marittimi Mario Quartarone e del Segretario Generale Nino Di Mento, con il pieno supporto della Uiltrasporti Sicilia rappresentata dal Segretario Generale Katia Di Cristina”.

Ora l’accordo ha risolto un grave problema per i dipendenti. In una nota il sindacato ha spiegato: “La società si è infatti impegnata ad anticipare il salario per i 96 lavoratori coinvolti, attualmente in regime Solimare, garantendo anche la copertura integrale della parte mancante della retribuzione spettante al personale sbarcato. Un risultato significativo ottenuto grazie alla determinazione del sindacato e al senso di responsabilità dimostrato dalla compagine armatoriale”.

I rappresentanti sindacali hanno dichiarato: “Il vento è cambiato. La Uiltrasporti resta vigile, presente e al fianco dei lavoratori, pronta a difendere con fermezza i diritti e la dignità di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali al territorio”.