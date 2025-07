Porto di Tremestieri, lavori conclusi: torna la piena operatività dell’approdo

Positivo l'esito degli ultimi rilievi. Da mezzogiorno possono essere nuovamente utilizzati entrambi gli scivoli

MESSINA – A mezzogiorno è stato riaperto lo scivolo 2 del porto di Tremestieri. L’approdo torna dunque in piena operatività dopo l’insabbiamento dello scivolo a causa delle mareggiate, che ne ha limitato l’utilizzo per oltre 4 mesi. Questa mattina, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha comunicato alla Capitaneria di Porto di Messina la conclusione dei lavori di dragaggio e il ripristino della quota minima dei fondali del passo di accesso dell’approdo, necessari per la riapertura in sicurezza.

Ieri sono stati completati anche gli interventi di spostamento dei sedimenti provenienti dall’escavo dell’approdo, effettuati dalla società “Ctf Srl” di Barcellona Pozzo di Gotto a mezzo della draga “Giuseppe Cucco”. Al termine dei lavori sono stati sono stati eseguiti i rilievi topo-batimetrici dell’intera area portuale ad opera della stessa ditta, da cui è emerso che il fondale dello specchio acqueo del bacino portuale di Tremestieri è stato completamente ripristinato.

A seguito dell’avvenuto ripristino dei fondali del passo di accesso e degli ormeggi presso entrambi gli scivoli del porto di Tremestieri, la Capitaneria di Porto ha disposto con propria ordinanza, a partire dalle ore 12.00 di oggi, lunedì 28 luglio 2025, la ripresa della piena operatività dell’approdo di Tremestieri con l’utilizzo degli scivoli 1 e 2.