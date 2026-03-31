Porto turistico a S. Stefano di Camastra, dalla Regione 24,5 milioni per opere accessorie

Gli interventi riguardano sistemazioni idrauliche, la realizzazione del tratto di viabilità sul lato di ponente e la rifioritura della scogliera a est

PALERMO – Via libera al trasferimento al Comune di Santo Stefano di Camastra di 24,5 milioni di euro destinati a finanziare opere connesse alla futura realizzazione del porto turistico della cittadina costiera del Messinese. Lo ha deciso il governo Schifani nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

Si tratta di fondi del Programma regionale Fesr 2014/2020 (Psc Regione Siciliana) che verranno così recuperati e impiegati per tre progetti esecutivi, già nelle disponibilità del Comune di Santo Stefano di Camastra, come da proposta avanzata all’assessorato dalla stessa amministrazione comunale nell’ottobre 2025. Le opere da realizzare riguardano sistemazioni idrauliche, la realizzazione del tratto di viabilità sul lato di ponente e la rifioritura della scogliera a est.

“Tra le proposte che ci erano state avanzate in merito alla realizzazione dell’approdo destinato alla nautica da diporto, per il quale il Comune messinese ha fatto ricorso al project financing, abbiamo scelto quella che consente di finanziare opere propedeutiche, richieste da diversi enti anche in sede di prescrizioni di valutazione ambientale – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò -. Recuperiamo così delle risorse rimaste inutilizzate, portando avanti, per quanto di nostra competenza, l’accordo interistituzionale del 2017 tra Stato, Regione, Provincia e Comune, per favorire lo sviluppo della portualità turistica a Santo Stefano di Camastra”.