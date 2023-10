Post Catania - Messina. Modica: "Fatta partita di minutaggio". Franco: "Tanti giovani in campo" - Tempostretto

Le dichiarazioni dopo la sconfitta in Coppa del mister Giacomo Modica e Daniele Franco

CATANIA – “Per certi aspetti siamo stati un po’ timidi in campo, ma per me era una partita di minutaggio – spiega in conferenza stampa l’allenatore del Messina Giacomo Modica – Tanti miei ragazzi avevano bisogno di mettere minuti nelle gambe o perché infortunati o perché avevano avuto poco spazio fin qui. Non abbiamo sottovalutato l’avversario, non si può e non si deve, ma dovevo avere risposte ad esempio da Franco. Il Catania, considerando anche le altre squadre fin qui incontrate è una formazione importante con qualità difensive e offensive”.

Nel commentare la gara sottolinea alcuni aspetti negativi in fase difensiva: “Abbiamo sbagliato qualcosa, fatto errori in difesa come quando facciamo rimbalzare la palla a terra, ma gli errori fanno parte del gioco e comunque ci sono sempre contro gli avversari che erano forti. Ci sono ancora cosa da sistemare e annullare, ma ripeto ho schierato ragazzi che fin qui avevano giocato poco”.

Sui singoli chiediamo di Zammit che è entrato bene in campo: “È con noi da quindici giorni, è un ragazzo che viene da fuori e ha bisogno del tempo. Ha bisogno di capire la lingua e la cultura nostra, ha qualità però non gli voglio mettere fretta deve crescere e crescere bene. Ortisi? È un giocatore che atleticamente ha qualcosa di diverso da tutti, ha fatto la preparazione e si è allenato con scrupolosità ed è in una fase di crescita importante. Siccome ha gamba, passo e tecnica, anche se è un po’ indisciplinato e va aiutato su questo, di lui posso dire che è infinito, immenso e lui non lo sa questo”.

Franco: “Con tanti under in campo fatta una buona partita”

Tornato finalmente in campo dopo la squalifica di quattro giornate che si portava dietro dallo scorso anno: “Sono contento di essere tornato, la voglia era tanta e forse delle volte ho anche esagerato su qualche situazione e ne prendo atto. Non è stato facile questo avvio di campionato viverlo da fuori ho visto una squadra organizzata che sa quello che deve fare e possiamo toglierci belle soddisfazioni.

In campo parlavo molto con i giovani, fa parte di me anche per il mio ruolo mi permette di guardare quello che mi succede intorno e mi viene naturale chiamare qualche compagno e dare qualche indicazione, nonostante gli under credo che la squadra ha fatto una buona partita. Restare arroccati dietro non era il piano originale, la bravura del Catania è questa e ti fa abbassare un po’ il baricentro. C’erano tanti ragazzi in campo e questa partita ci servirà per prendere spunto e migliorare”.

Luca Tabbiani, allenatore Catania: “Nel finale abbiamo concesso e rischiato”

Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Catania, Luca Tabbiani: “Sono soddisfatto, ci sono alcune cose che bisogna migliorare ed è quello che stiamo facendo in funzione delle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Abbiamo la fortuna di avere giocatori che mi dicono cosa percepire in campo e le mancanze che dobbiamo coprire. Nel finale abbiamo concesso, loro non avevano niente da perdere e potevano lasciarci tanti spazi. In questo gioco sul 2-0, che è uno dei più brutti, basta un gol per ridare fiducia. Appena si abbassa l’attenzione diventa subito difficile”.

