Power Team Messina e UniMe al Meeting di Cosenza strappano i pass nazionali - Tempostretto

Giorgia Iaria e Gianmarco Grifò andranno a Roma. Nel weekend impegnate anche Ulysse e Waterpolo Messina a Siracusa con gli Esordienti A e B. Swimblu impegnata a Torre del Faro in Basilicata

Le due società messinesi, Power Team e UniMe, hanno ben figurato al Meeting di Cosenza disputato la settimana scorsa. Entrambe si sono spinte in calabria per disputare l’evento in vasca da 50 metri che ha visto impegnati esordienti B, A e gli Assoluti. Per alcuni nuotatori messinesi l’evento ha permesso loro di strappare i pass per i prossimi campionati italiani di Roma: parliamo di Giorgia Iaria per l’UniMe e di Gianmarco Grifò.

Per chi è rimasto sull’isola invece Siracusa ha ospitato recentemente l’XI Meeting di Primavera per la Sicilia Orientale. Impegnati gli esordienti A e B di Ulysse, Waterpolo Messina e UniMe. Tutte le società peloritane si riuniranno però a luglio per disputare i campionati regionali che faranno tappa anche a Messina dal 14 al 16 luglio per la sola categoria Ragazzi.

La Swimblu invece è attesa con Giorgia Di Mario e Sofia Perdichizzi anche al Trofeo delle Regioni di Piombino per una competizione nazionale di Fondo ai primi di luglio, nella selezione siciliana anche l'”universitario” Antonio Bavastrelli. Nel weekend per la società del presidente Zappia è partita per Torre del Faro in Basilicata. Migliori risultati per Giorgia Di Mario (secondo posto nei 1500 stile), Stefano Italiano (secondo nei 50 rana), Davide De Gaetano (terzo nei 50 farfalla).

Meeting di Cosenza

Ottime prestazioni di tutto il gruppo UniMe che ha fatto registrare tanti personali da parte di tutti i partecipanti: Irrera Angelica, Leone Lucrezia, Stracuzzi Teresa, Cucinotta Alessio, Giaconia Giacomo, Irrera Alessandro e Marino Matteo. Su tutte le prestazioni spiccano quelle di Giorgia Iaria (4 medaglie d’oro nei 50, 100 e 200 farfalla e nei 100 stile, aggiudicandosi anche 2 pass per i prossimi Campionati Italiani di Roma) e di Davide Granata (3 medaglie d’oro nei 50, 100 e 200 farfalla).

La Power Team Messina invece ben figura con Gianmarco Grifò, che si è qualificato per i Campionati Italiani Assoluti sia nei 50 farfalla, con il crono di 25”14”, che nei 200 farfalla (2’06”13), calando, così, il tris dopo il “pass” nei 100, staccato a fine maggio. A Cosenza Grifò ottiene l’oro nei 100 farfalla e l’argento nei 100 stile, oltre a lui da registrare le prestazioni d’oro di Riccardo Sidoti nei 50 dorso Juniores, vicino al limite per gli Italiani, e di Ilias Akhmetov, che ha sbaragliato la concorrenza nei 50 rana Esordienti B.

Piazze d’onore per: Akhmetov (100 rana), Sidoti (50 farfalla), Samuele Bonasera nei 50 farfalla primo anno Ragazzi e Alberto Genovese nei 100 rana Assoluti. Completano il quadro, i brillanti terzi posti di Alessandra Parlavecchio e Sidoti rispettivamente nei 50 rana Esordienti A ed Juniores. Come società, la Power Team si è classificata 11esima su 35 squadre partecipanti.

“I ragazzi hanno vissuto una bellissima esperienza, che ha regalato loro intense emozioni. Sono tornati finalmente a respirare in modo completo aria di normalità – dichiara il tecnico Luca Bombaci – dal punto di vista agonistico, sono molto soddisfatto. Rispetto alle precedenti competizioni, c’è stato un netto miglioramento di gran parte degli elementi del gruppo. I “pass” di Grifò sono motivo di enorme orgoglio e sprone per i compagni, che vogliono fare sempre meglio per imitarlo”.

Meeting di Primavera

A Siracusa impegnate UniMe, Waterpolo Messina e Ulysse. Proprio questi ultimi festeggiamo il primo posto nei 100 farfalla esordienti A con Cristian Molonia. Presenti anche Ivan Molonia, Angelo Cucè, Claudio Arena e Simone Liberto che però non ottengono piazzamenti a podio.

Per la Waterpolo Messina terzo posto tra gli esordienti B per Giorgia Sanfilippo nei 200 stile e argento nei 400, secondo posto per Mattia Merenda nei 50 stile e bronzo per Virginia Elisheva Noé nei 50 farfalla. Tra gli esordienti A registriamo il secondo posto Anita Delia 200 farfalla e l’oro di Alessandro Galletta nella stessa gara maschile. Presenti anche Barbaro Rebecca, Virginia Elisheva Noé, Alessandro Caliri, Riccardo Annoni, Davide Granata, Gabriele Francesco Lauro e Manuel Bavastrelli.

Piccola rappresentanza anche per l’UniMe con Aurora Iaria, Aurora Domenica Coltraro, Brenda Usbergo, Silvia Raffa, Sofia Barbaro, Giulio Sabatino e Sonia Cucinotta, solo quest’ultima ottiene due piazzamenti sul gradino più basso del podio nei 200 delfino e 400 stile tra le esordienti B.

