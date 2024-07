Precipita con l’auto sulla Sp27, 28enne soccorso e trasportato al Policlinico

Incidente autonomo questo pomeriggio sulla strada che collega Nizza a Fiumedinisi

NIZZA – Ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la SP27 Nizza- Fiumedinisi, probabilmente a causa di un malore, ed è precipitato in un terreno sottostante. Protagonisti dell’incidente autonomo avvenuto questo pomeriggio è stato un 28enne di Letojanni residente a S. Teresa di Riva. Il giovane è rimasto incastrato nel mezzo e per soccorrerlo è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni, giunta sul posto dopo l’arrivo dei carabinieri. Il 28enne è stato quindi estratto dal mezzo e trasportato al Policlinico con un’ambulanza del 118 per accertamenti.